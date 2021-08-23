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Le Mans / Le Mans 24 Saat Haberler

Yakıt sorununu çözmek, Toyota’nın Le Mans galibiyeti umutlarını sonlandırırdı

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Japon takımın teknik direktörü Pascal Vasselon, Le Mans 24 Saat’te iki Toyota’nın yaşadığı yakıt sorununun “şovu sona erdirebileceğini” söyledi.

Yakıt sorununu çözmek, Toyota’nın Le Mans galibiyeti umutlarını sonlandırırdı

Toyota Gazoo Racing Europe teknik direktörü Vasselon, pazar günkü Fransız dayanıklılık yarışında arka arkaya 4. galibiyetlerini almalarının önüne geçebilecek uzun pit stoplara gerek kalmadan kazanmayı takımının becerileri sayesinde başardıklarını söyledi.

Vasselon, bu sorunu #8 Toyota GR010 HYBRID aracının temmuz ayında WEC’in Monza ayağında pitlerde neredeyse 1 saat harcamasına neden olan probleme benzetti.

Vasselon, “Monza’dakine benzer bir sorundu ama Monza’da bunu düzeltememiştik. Takımdaki birçok kişi, bu sorunu çözebilmek için yaratıcı davrandı.”

“Bu seferki büyük fark ise garajda bir saat durmamıza gerek kalmadan bunu çözebildik. Bu, şovu sona erdirebilirdi.”

“[Garajda durmak], galibiyet için oyun sonu olurdu ki zaten bu yüzden, [durmamak için] elimizden gelen her şeyi yaptık.”

Pazar günü 24 Saat yarışını, 1 ve 2. olarak tamamlayan Toyota Le Mans hiper araçlarının uzun bir pit stop yapıp Alpine’in LMP1 aracı Glickenhaus LMH’leri ve lider LMP2 prototiplerinin önünde finiş görebilecek kadar büyük bir farka sahip değildi.

Vasselon, araçları garaja alıp Monza’daki gibi tamir etmelerinin “en az 45 dakikayı alacağını” söyledi. İtalya’daki WEC yarışında Toyota, #8 numaralı aracın yakıt toplayıcısını değiştirdi ve yakıt tankının içine bir filtre koydu.

Sebastien Buemi, Brendon Hartley ve Kazuki Nakajima'nın paylaştığı araca Total'den gelen yakıt değil, tarafından kullanılan sistemlerle ilgili olan yakıtın kirlenmesinden sonra ekibin bunu yapması gerekiyordu.

Vasselon, Toyota’nın bu sefer nasıl bu sorunu çözdüğünü açıklarken “daha büyük resmi görmek için ayrıntılara daha fazla baktıklarını” söyledi.

Yakıt sorunu, #8 numaralı aracı yarışın üçte ikisi bittikten sonra etkisini göstermeye başladı. Aracın bir daha yakıt doldurana kadar aldığı mesafeyi etkiledi ve 13 turluk stintleri 8 ya da 9 tura indirdi.

Kamui Kobayashi, Mike Conway ve Jose Maria Lopez’in galibiyeti kazanan #7 numaralı araç da yarışın son saatlerinde bu problemden etkilenmeye başladı ancak o sırada artık Toyota ekibi sorunun üstesinden gelmeyi başarmıştı.

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