WRT, LMP2'de bir kez daha zaferin kaçmasından ötürü üzgün

İki yıl önce WRT ile Le Mans galibiyetine çok yaklaşan Deletraz ve Kubica, son tura lider girdikten sonra motorlarının kapanmasına sebep olan bir gaz pedalı sensörü arızası nedeniyle yarış dışı kalmışlar ve galibiyeti kaçırmışlardı.

Geçen sezon Prema ile yarışan ve podyuma çıkan ikili, bu yıl WRT'ye geri döndüler ve bir kez daha galibiyet için piste çıktılar.

Yarışa 39 tur liderlik eden #41 WRT, sonrasında Inter Europol'ün gerisine düştü ve tüm yarış boyunca rakibini kovalasa dahi geçmeyi başaramayarak 21 saniye geride ikinci oldu.

Gelecek yıl WRT BMW Hypercar projesinin başına geçecek olan Vosse ise Kubica ve Deletraz'ın zaferi kaçırmasından ötürü hayal kırıklığına uğradığını söylüyor.

Autosport'a konuşan Vosse, "Elbette hayal kırıklığına uğradım, 2021'de kaybettiklerimizi Robert ve Louis'e geri vermeyi hayal ediyordum."

"Ancak başaramadık, bunu kabul etmeli ve gelecek yıl için şimdiden çalışmaya başlamalıyız."

"Le Mans'a ikinci bitirmek için gelmiyorsunuz. Kazanacak bir kadroya ve takıma sahipseniz, kazanmak için gidersiniz."

"Yarışı ikinci bitirmiş olabiliriz, ancak hiç olmazsa şampiyonada lideriz." dedi.

Podium LMP2: second place #41 Team WRT Oreca 07 - Gibson of Rui Andrade, Louis Deletraz, Robert Kubica Photo by: Alexander Trienitz

Art arda üçüncü kez zaferi kıl payı kaçıran Kubica ise Inter Europol'ün ne kadar güçlü olduğuna dikkat çekmekte.

Autosport'a konuşan Kubica,"Inter Europol'ün gücünü Spa'daki yarışın son bölümünde görmüştük, Le Mans'ta da durum aynıydı."

"Zorladık, zorladık, üzerlerinde baskı kurmaya çalıştık ama dürüst olmak gerekirse ulaşamayacağımız bir yerdeydiler."

"İkinci olmak elbette beni hayal kırıklığına uğrattı ama bugün Polonya motor sporları için önemli bir gün, nitekim Polonyalı bir takım ve Polonyalı bir pilot Le Mans'ı kazandı, bu yüzden onları tebrik ediyorum, diğerlerinden daha iyi ve daha zekiydiler."

"Aslında geçen yıl liderdim, yarışın ilk bölümlerinden sonra bu yıl da liderdim ama bu yeterli olmadı." dedi.

#31 Team WRT Oreca 07 - Gibson of Sean Gelael, Ferdinand Habsburg, Robin Frijns Photo by: JEP / Motorsport Images

Robin Frijns, Ferdinand Habsburg ve Sean Gelael'ın direksiyonunda olduğu #31 WRT ise son saatlere kadar yarışı üçüncü götürmekteydi, ancak bir süspansiyon arızası nedeniyle epey zaman kaybetmesinin ardından damalı bayrağı beşinci sırada görebildi.

Yarışın ilk saatlerinde yağmurda bariyerlere çarpan Habsburg, her şeye rağmen iyi bir sonuç almalarından memnun.

Habsburg, "Vazgeçmemenin böyle ödüller getireceğini hiç düşünmemiştim."

"Pes etmemek, araca ve takıma inanmak ve stratejide agresif olmak, sonuncu ve bir tur gerideyken podyum pozisyonuna kadar yükselmemizi sağladı. Bu nadiren olur."

"Şanssız bir tesadüf eseri yarışın sonlarına doğru bir süspansiyon arızası yaşadık, dolayısıyla yarışı beşinci bitirdik ve podyuma çıkamadık."

"Gerçekten eğlenceli bir yarıştı, sadece günün sonunda podyumda yer alamadık -ancak bununla yaşayabilirim!" dedi.