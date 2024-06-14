Verstappen: "Le Mans için benimle iletişime geçiliyor ama acele etmeyeceğim"

Üç kez F1 Dünya Şampiyonu olan Verstappen, geçmişte birçok kez dayanıklılık yarışına katılma arzusunu dile getirmiş ve Team Redline kadrosunun bir parçası olarak sanal versiyonda yer almıştı.

Ancak bu yıl Circuit de la Sarthe'de yapılacak yarış öncesinde Verstappen, gelecekte zafere ulaşmak için kendisini işe almak isteyen takımlardan gelen taleplere işaret etti.

Motorsport.com'un görüşmelerin gerçekleşip gerçekleşmediğini sorduğu Verstappen, "Elbette bazı insanlar benimle iletişime geçiyor ama bunun doğru zamanda ve doğru şekilde olması gerekiyor."

"Acele bir karar vermek istemiyorum. Bu yeni araçlarla, her şeyin daha iyi anlaşılması için en az bir ya da iki yıl daha geçmesi gerektiğini düşünüyorum." şeklinde yanıt verdi.

Aynı sezonda hem F1 hem de Le Mans'ta yarışmayı deneyen son sürücü, Porsche ile 2015 etabını kazanan Nico Hulkenberg'di.

Verstappen daha önce Le Mans'a katılımının F1 kariyerini tamamladıktan sonra olacağını söylemişti, ancak Red Bull sürücüsü bunun F1 kariyerini tamamlamadan da olabileceği konusunda ılımlı konuştu: "Bu tamamen hazırlığa, iyi bir şekilde yapılıp yapılamayacağına bağlı."

"Bu, simülatörde genellikle yaptığım şeyle biraz aynı. Eğer düzgün bir şekilde hazırlanamasaydım Imola hafta sonunda o simülatör yarışını yapmazdım; ama bu mümkün oldu."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1. sıra, podyumda kutlama yapıyor Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Elbette Le Mans ve Formula 1'i aynı hafta sonunda koşamazsınız. Ancak iyi bir şekilde birleştirilebilirse, o zaman F1 sezonunda da yapılabileceğini düşünüyorum."

Verstappen, ayrıca kural setindeki bazı kusurlar giderilene kadar beklemeyi tercih ediyor.

"Yeni düzenlemeler nedeniyle benim için de girmek için çok erken, bence araçlar arasındaki BOP'u biraz daha iyi çözmeleri gerekiyor."

"Benim için sürücü ağırlığının da bir sınırı olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben 80 kiloya kadar çıkabiliyorum ama 55 ya da 60 kiloda sürücüler de var."

"Le Mans'a gittiğinizde hiç şansınız yok - bu zaten tur başına 0.1 saniye demek. Aradaki fark oldukça fazla."

"Dolayısıyla bunu çözmeleri gerekiyor. Uymanız gereken ortalama ya da minimum bir ağırlık olmalı. Ama gelecekte kesinlikle orada yarışmak isterim."