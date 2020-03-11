Vergne, Le Mans 24 Saat'e katılacak

İki kez FE şampiyonu, Haziran ayında FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Le Mans'daki finalinde ve Nisan ayında yapılacak olan Spa yarışında LMP2 sınıfında mücadele edecek.

Ancak Fransız sürücü, 2018 ve 2019 sezonu boyunca TDS Racing'le dört galibiyet aldığı Avrupa Le Mans Serisi'nde yer almayacak.

Vergne, Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Yıl boyunca aynı takıma sahip olmaları iyi bir şey. Benim için de iyi. Çünkü Formula E'de yarışmak ve Le Mans'a odaklanmak için daha fazla zamanım var."

"Onlar için sadece bir yarışlığına başka bir sürücü bulmak belki de en hoş şey değil. Le Mans'da Roman'ın takımıyla yarışmaya alışkınım. Üst üste iki kez kazanmaya çok yaklaştık, umarım üçüncüsü iyi geçer." dedi.

Vergne, Roman Rusinov ve Andrea Pizzitola üçlüsü, 2018 Le Mans 24 Saat yarışının LMP2 sınıfında zafere ulaşmış ancak pit stopları hızlandırabilmek adına yakıt ikmali sisteminde kullandıkları illegal cihazdan ötürü diskalifiye edilmişlerdi.

Rusinov, "Kararı birkaç nedenden ötürü aldık, fakat Jean-Eric'i Le Mans için takımda tutmak istedik. O hızlı ve takımı tanıyor, bu yüzden bize mükemmel uyuyor." dedi.

G-Drive'ın bu hafta ELMS ve Le Mans için tüm sürücü kadrosunu duyurması planlanıyor.