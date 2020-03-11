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Le Mans / Son dakika

Vergne, Le Mans 24 Saat'e katılacak

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Vergne, Le Mans 24 Saat'e katılacak
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Matt Kew
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
11 Mar 2020 11:51

2020'de farklı serilere katılımını azaltacak olan Jean Eric Vergne, Formula E'de tam sezon mücadele edecek ve G-Drive Racing ile üst üste üçüncü kez Le Mans 24 Saat'e katılacak.

İki kez FE şampiyonu, Haziran ayında FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Le Mans'daki finalinde ve Nisan ayında yapılacak olan Spa yarışında LMP2 sınıfında mücadele edecek.

Ancak Fransız sürücü, 2018 ve 2019 sezonu boyunca TDS Racing'le dört galibiyet aldığı Avrupa Le Mans Serisi'nde yer almayacak.

Vergne, Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Yıl boyunca aynı takıma sahip olmaları iyi bir şey. Benim için de iyi. Çünkü Formula E'de yarışmak ve Le Mans'a odaklanmak için daha fazla zamanım var."

"Onlar için sadece bir yarışlığına başka bir sürücü bulmak belki de en hoş şey değil. Le Mans'da Roman'ın takımıyla yarışmaya alışkınım. Üst üste iki kez kazanmaya çok yaklaştık, umarım üçüncüsü iyi geçer." dedi.

Vergne, Roman Rusinov ve Andrea Pizzitola üçlüsü, 2018 Le Mans 24 Saat yarışının LMP2 sınıfında zafere ulaşmış ancak pit stopları hızlandırabilmek adına yakıt ikmali sisteminde kullandıkları illegal cihazdan ötürü diskalifiye edilmişlerdi.

Rusinov, "Kararı birkaç nedenden ötürü aldık, fakat Jean-Eric'i Le Mans için takımda tutmak istedik. O hızlı ve takımı tanıyor, bu yüzden bize mükemmel uyuyor." dedi.

G-Drive'ın bu hafta ELMS ve Le Mans için tüm sürücü kadrosunu duyurması planlanıyor.

#26 G-Drive Racing Aurus 01 Gibson: Roman Rusinov, Job Van Uitert, Jean-Eric Vergne

#26 G-Drive Racing Aurus 01 Gibson: Roman Rusinov, Job Van Uitert, Jean-Eric Vergne

Photo by: G-Drive Racing

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Bu Haber Hakkında

Seri Le Mans , European Le Mans
Pilotlar Jean-Eric Vergne
Editör Gary Watkins

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Le Mans 24 Saat

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