Vanwall, Villeneuve'ü Le Mans'ta yarıştırmayacak!
Vanwall, eski Formula 1 şampiyonu Jacques Villeneuve'ü kenara aldı ve Le Mans 24 Saat'te Tristan Vautier ile yarışacağını açıkladı.
Kariyerinde bir Monako GP ve bir Indy 500 galibiyeti bulunan Villeneuve, tarihi "Triple Crown" için tek eksik halka olan Le Mans 24 Saat galibiyeti için Vanwall ile WEC'e geri döndü.
Ancak mücadeleye üç hafta kala ani bir karar alan Vanwall, eski F1 şampiyonunu Le Mans'ta piste çıkarmama kararı almış vaziyette! Bu kararın sadece Le Mans'a mı özel olduğu, yoksa sezonun kalan üç yarışında da mı geçerli olacağı bilinmiyor.
Bu yıl WEC'e katılan Vanwall ile anlaşarak herkesi şaşırtan 52 yaşındaki Villeneuve, gerek aracın yaşadığı sıkıntılar, gerek de kendi istikrarsızlığı nedeniyle isteneni veremedi.
Üç yarışın tamamında da başı beladan kurtulmayan Villeneuve, Portekiz'de bir fren sorunu nedeniyle kendini bariyerlerde bulmuş, Spa'da ise bir Ferrari GTE ile kazaya karışarak yarışa veda etmişti.
Villeneuve'ün Vanwall'daki yerini, geçen yıl LMP2 sınıfında JDC-Miller adına mücadele eden Tristan Vautier dolduracak.
2018'den beri IMSA'da JDC-Miller ile yarışan Vautier, geçen yıl takım arkadaşları Loic Duval ve Sebastien Bourdais ile birlikte Sebring'de ilk genel klasman galibiyetine ulaştı -ancak takımın Cadillac'dan Porsche'a geçişinin ardından koltuğunu kaybetti.
#4 Floyd Vanwall Racing Team Vanwall Vandervell 680: Jacques Villeneuve
Photo by: JEP / Motorsport Images
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