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Valentino Rossi'nin hedefi gelecek sezon Le Mans 24 Saat'te yarışmak!

Yedi kez MotoGP şampiyonu Valentino Rossi, gelecek sezon BMW ile Le Mans 24 Saat'te mücadele etmek konusunda epey kararlı.

Gary Watkins
Ekleyen:
#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi

MotoGP kariyerini sonlandırdıktan sonra spor otomobil yarışlarına yönelen ve bu yıl BMW'ye geçen WRT ile iyi bir kimya tutturmasının ardından 2023 GTWCE sezonunu podyumla açan Rossi için artık nihai hedef Le Mans 24 Saat'te yarışmak!

Gelecek sezon GTE Am sınıfı kendini feshedecek ve yerini LMGT3 sınıfına bırakacak, Rossi'nin hedefi de halihazırda tecrübeli olduğu bu sınıfta yer almak -kendisi bu amaçla 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek ünlü destek yarışı olan Road to Le Mans'a katılım gösterecek.

Rossi "Le Mans 24 Saat dünyanın en ünlü yarışı, bizim için de şüphesiz ki bir hedef. Sanırım gelecek yıl GT klasmanında mücadele etmek için uğraşacağız."

"Road to Le Mans bizim için büyük bir şans, çünkü aynı pisti kullanan tek yarış bu."

"Pist için simülatörde hazırlanmaya çalışacağız, şimdiden çok meraklıyım. Bir hafta boyunca orada kalmak için sabırsızlanıyorum."

BMW takım patronu Vincent Vosse ise şu anlık programlarını genişletmek için çalışmaların devam ettiğini söylemekle yetindi.

Autosport'a konuşan Vosse, "Bu üzerinde çalıştığımız bir konu; gündemimizde."

"Ancak henüz bitmiş değil; kesin bir şey olduğunu söyleyemeyiz." dedi.

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Maxime Martin

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Maxime Martin

Photo by: SRO

BMW ile anlaşmalı Rossi, FIA'nın derecelendirme sistemi kapsamında mevcut sıralamasını koruduğu takdirde LMGT3 serisine gümüş dereceli sürücü olarak katılacak.

LMGT3 sınıfının, GTE Am'de yalnızca bir platin veya altın dereceli sürücüye izin veren ve en az bir bronz dereceli sürücüyü zorunlu kılan mevcut kuralları koruması bekleniyor.

BMW Motorsport patronu Andreas Roos'un 2022'nin sonlarında belirttiği gibi, Rossi'nin M Hybrid V8 ile yılın ilerleyen dönemlerinde bir deneme yapması bekleniyor.

WEC'de tam sezon mücadele etmekle ilgilenip ilgilenmediği bilinmeyen Rossi, gelecekte otomobille yarışmayı umduğunu söyledi, ancak otomobili test etmesinin "performansıma ve hızıma çok bağlı" olacağını da vurguladı.

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