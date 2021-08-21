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Önceki / Le Mans 24 Saat: Isınma turlarının lideri Toyota
Le Mans / Road to Le Mans Haberler

Toyota'ya yakın olduğunu düşünen Alpine, 12 turluk bölümlere güveniyor

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Alpine, bu hafta sonu Le Mans 24 Saat’te önemli olduklarını düşündükleri 12 turluk bölümlerde kendilerine güveniyor ve Toyota ile aynı saniye içerisinde tur atabileceklerini düşünüyorlar.

Toyota'ya yakın olduğunu düşünen Alpine, 12 turluk bölümlere güveniyor

Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda LMP1 temelli Alpine Gibson A480'in yönetilmesinden sorumlu olan Signatech takımının patronu Philippe Sinault, BoP (Performans dengesi sistemi) sistemiyle kullandıkları enerjiyle, birden fazla 12 turluk bölümler atabildiklerini açıkladı.

“12 tur atmayı birçok kez başardık. 12 dediğimde teorik bir durumdan bahsediyorum. Eğer biraz kayma yaşanırsa 12.1 ya da 12.2 olur ama hedefimiz 13 değil. 12 turu hedefliyoruz ve daha fazlasını değil.”

Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere ve Andre Negrao’nun paylaştığı A480, antrenmanlarda pit yapmadan aralıksız 12 tur atmadı ama Sinault, önemli olanın “art arda 12 tur atmak olmadığını” söyledi.

Ayrıca takımın “12 tura ulaşmak için gerekli her şeye sahip olduğunu” söylerken, sürücülerin uzun düzlüklerde yakıt tasarrufu yapmak için sürücülerin ayağını gazdan çekip hız kazanması gerekeceğini de ekledi.

Sinault, Alpine'in bu yılki WEC'in açılış turlarına kıyasla yakıt tahsisinde elde edebileceği mesafe artışının “performans dengesi sistemi sayesinde" olduğunu söyledi.

Ancak, önceki yorumlarına ters düşen ifadelerine açıklık getirmedi.

Alpine'in belirli bir süre için enerji tahsisi 918'den 844 MJ'ye düşürüldü ki bu seviye Sinault'un A480'in alabileceği yakıt miktarını yansıtmak için bir düzenleme/bakım/temizlik önlemi olduğunu onayladığı görülüyordu.

ORECA tarafından tasarlanan araç daha önce WEC'de Rebellion R-13 olarak yarışıyordu ve bu araç Fransız üreticinin sadece 75 litrelik yakıt kapasitesine sahip 07 LMP2 şasisinden geliştirilmişti.

Bu durum, Circuit de la Sarthe'de 12 tur atacak şekilde tasarlanan rakip araçların neden aynı miktarda yakıt alamadığını açıklıyor.

Alpine’in “mükemmel yarışa” ihtiyacı var

Alpine, Kamui Kobayashi’ye pole pozisyonunu getiren turdan 1.6 saniye geride kalmalarına rağmen yarışta turlarını, LMH’lerle aynı saniye içerisinde tamamlamayı bekliyor.

“Bence [yarışta] aramızdaki fark, daha az olacak.”

“Ortalama olarak aynı saniye içerisinde yer alacağımızı düşünüyorum."

Sinault, Alpine’in “mükemmel bir yarış” geçirmesinin önemli olduğunu da vurguluyor.

“Toyota’nın avantaja sahip olduğunu biliyoruz ve onlarla mücadele etmek istiyorsak büyük bir hata yapmamalıyız.”

“Önce mükemmel yarışı çıkardığımızdan emin olmalıyız, sonrasında neler olacağını göreceğiz.”

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Le Mans 24 Saat: Isınma turlarının lideri Toyota

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