Toyota, Spa WEC'deki hibrit sorunlarının Le Mans'ta tekrarlamayacağına emin

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Japon üretici, bu hafta sonu gerçekleşen Le Mans test günü öncesi, Spa'da arızalanan parçada yerleşik bir problem olmadığını belirtti.

Problemin nedeninin, Toyota Le Mans Hypercar'ın hibrit sistemdeki batarya ile GR010'un ön aks motor jeneratör ünitesi arasındaki yüksek voltaj dönüştürücüsünden kaynaklandığı anlaşıldı.

Toyota Gazoo Racing Europe teknik direktörü Pascal Vasselon, bu sorunu "bir seferlik kalite problemi" olarak nitelendirdi.

Vasselon, Spa'daki problemin "daha önce hiç olmayan" benzersiz bir problem olduğunu ve "yaklaşık 50 km" tamamlayan yeni bir parçada çıktığını söyledi.

"Bu problem yerleşik olamaz çünkü bu teknolojiyi yıllardır, 2016'dan beri kullanıyoruz."

Vasselon, Toyota'nın tedarik tutarlılığını sağlamak için tedarikçileriyle sürekli olarak çalıştığını açıkladı.

"Tedarikçilerimize çok fazla enerji harcıyoruz: tedarikçi denetimleri yapıyoruz, süreçlerini inceliyoruz, bize sağlanan parçaların kalitesini yönetmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

"Yine de tek seferlik bir kalite sorunu olabiliyor. Normalde ortaya çıkan sorunlar düzeltilir, asıl endişe, henüz ortaya çıkmamış olanlardan geliyor.”

Pascal Vasselon, Toyota Gazoo Racing Photo by: Nikolaz Godet

Toyota, geçtiğimiz yıl Le Mans'ta iki aracında da yakıt problemiyle mücadele etti. Yeni LMH'sinin ilk yılında finiş görmek ve 1-2 yapmak için bir dizi geçici çözüm bulmuştu.

Vasselon, Toyota'nın yeni GR010'unun dayanıklılığına güvendiğini söyledi.

"Daha fazla kilometre yaptık, bu yüzden daha fazla problem çözebildik."

Vasselon, Spa'daki hibrit arızasının, 2012'de seride yarışmaya başlamasından bu yana Toyota'yı WEC yarışından çıkaran ilk sorun olduğunu söyledi. Hibrit sistemle ilgili önceki sorunların yarış dışı bırakmadığını belirtti.

"2017 Le Mans'ta, ön motoru değiştirmek zorunda kaldık ve yine tek seferlik bir kalite problemiydi, motorun içine bir cıvata düşmüştü."

"Bazı hibrit sorunlarımız oldu ama Spa'da ilk defa yarış dışı kaldık."

Le Mans katılımcıları, Pazar günkü test gününde Circuit de la Sarthe'de toplam sekiz saatlik pist süresi elde edecekler.