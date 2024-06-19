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Le Mans Le Mans 24 Saat

Toyota sorunlar olmasaydı Le Mans'ı kazanacak hıza sahip olduğunu düşünüyor

Toyota, geçen hafta sonu Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın Le Mans 24 Saat yarışı sırasında yaşadığı çeşitli araç sorunları ve yarışın sonlarındaki Ferrari kazası olmasaydı yarışı kazanacak hıza sahip olduklarına inanıyor.

Neva Ünsaldı
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#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Jose Maria Lopez, Kamui Kobayashi, Nyck De Vries, #8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Jose Maria Lopez, Kamui Kobayashi, Nyck De Vries, #8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Japon üreticinin ikişer sürücülü ekipleri, Fransız dayanıklılık yarışında Ferrari'ye karşı geçen yılki yenilgiyi tersine çevirememelerinin nedeni olarak birçok olay ve sorunu işaret etti.

Kamui Kobayashi ve Nyck de Vries ile #7 Toyota GR010 HYBRID Le Mans Hypercar'ı paylaşan Jose Maria Lopez, bitiş çizgisini, kazanan Ferrari'nin 14 saniye arkasında geçti ve iki lastik patlaması ve iki motor sorununun mağlubiyette belirleyici olduğunu açıkladı.

"Ama ve eğerleri sevmem ama kazanacak hıza sahiptik."

"Kamui'nin bir motor sorunu vardı ve sonra benim son turlarımda bir sorun oldu ve ardından iki lastik patlaması yaşadık, bu da planlanmamış duraklamalara neden oldu." dedi Autosport'a.

Lopez, sakatlanan Mike Conway'in yerine Hypercar sınıfına döndüğü Le Mans yarışını "şimdiye kadar yaşadığım en zor yarış" olarak tanımladı.

"Kesinlikle bizim için en sorunsuz yarış değildi," diye ekledi.

Ferrari 499P'deki kazanan Nicklas Nielsen'i yakalamaya çalışırken son bir saat içinde Dunlop Şikanı'nda yaşadığı “spin”in yarışı belirlemediğinde ısrar etti.

Zaman kaybı, sonunda kaybettiği miktarla yaklaşık aynıydı, ancak Lopez, Nielsen'i yakalayamayacağını çünkü "Ferrari'nin yarışın sonunda gezinti yapar gibi rahat sürdüğünü" belirtti.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Photo by: Rainier Ehrhardt

Diğer #8 Toyota'da beşinci olan Sebastien Buemi, Brendon Hartley ve Ryo Hirakawa, yağmur yeniden başladığında fabrikanın ikinci Ferrarisi'ndeki Alessandro Pier Guidi’nin Mulsanne Virajı'nda araca hafifçe çarparak spin atmasına sebep olmasının kendileri için belirleyici an olduğunu söylediler.

"Sanırım o hafif temastan sonra olan spin olmasaydı yarışı kazanırdık."

"Bu, kaçırılan bir yarıştı. Yaklaşık 40 saniye kaybettik ve o sırada #7'nin oldukça önündeydik." dedi Buemi Autosport'a.

Buemi, ayrıca yarışın son saatlerinde gelen sarı bayrak altında 80 km/s'lik geçici hız sınırının da yarışın sonucunda belirleyici olduğunu öne sürdü.

Hartley, atılan “spin”in son birkaç saatinde onları yarışın dışına ittiğini söyledi.

"Zaferin elimizden kayıp gitmiş gibi hissediyoruz," dedi.

Kobayashi, Pazar sabahı motor sorunları yaşadı ve Toyota Gazoo Racing Europe teknik direktörü David Floury, sorunun takımın çözmeyi başardığı bir sensör sorunu olduğunu açıkladı.

Lopez'in Ferrari'yi yakalamaya çalışırken son saatte yaşadığı ikinci güç aktarım sorunu ise takım ile bir iletişim hatasından kaynaklandı. Ayarlardan biri yanlış pozisyonda olduğu için Lopez, Nielsen'i kovalarken bunu düzeltmek için yönlendirilmek zorunda kaldı.

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