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Le Mans / Le Mans 24 Saat / Son dakika

Toyota, "hiper pole" seansını övdü

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Çeviren: Abdullah Çelik

Toyota LMP1 takımı, 2020 Le Mans 24 Saat yarışı öncesinde uygulanan hiper pole sıralama seansını övdü ve bu sayede pilotların çok daha rahat bir şekilde pole pozisyonu mücadelesi verebildiklerini belirtti.

Cuma günü gerçekleştirilen hiper pole sıralama seansında 7 numaralı Toyota'da Kamui Kobayashi, Rebellion'dan Gustavo Menezes ve 8 numaralı Toyota'da Kazuki Nakajima'yı geride bırakarak pole pozisyonunu kazandı.

İlk hakkında 3:15.267 elde eden Kobayashi, ikinci hakkında daha hızlı gidiyordu ancak Tertre Rouge'da pist sınırlarını aştığı için turunu bırakmak zorunda kaldı ve böylece 2017'deki tur rekorunu kıramadı.

Bu hafta sonu derecelerin daha iyi olmasında koşulların etkisi önemliydi ancak yeni hiper pole sıralama formatının da daha iyi dereceler olmasında etkisi oldu.

2020 yarışı öncesinde formatta değişiklik yapıldı. Ana sıralama seansı Perşembe günü yapıldı ve her sınıfta ilk 6'ya giren sürücüler, Cuma günü gerçekleştirilen yarım saatlik hiper pole seansına katılma hakkı elde ettiler. Hiper pole seansına kalan pilotlar, daha sakin pist koşullarında pole pozisyonu mücadelesi verdiler.

LMP1 sınıfında sadece 5 araç olduğu için, toplamda 23 araç bu seansa katılmış oldu ve pilotlar daha az trafikle baş etmek zorunda kaldılar.

 

Kobayashi, "Hiç tam olarak boş olmadı ancak yine de daha az trafikle daha iyi fırsata sahip olduk. Bu sayede iyi bir tur zamanı için daha fazla şansa sahiptik."

"Hiper pole iyi bir fikir çünkü Le Mans'da normalde çok fazla araç olduğu için neredeyse hiç temiz tur atamıyorsunuz." dedi.

İki kez Le Mans'da kazanan Kazuki Nakajima, "Herkes yarış çizgisinden çekiliyordu. Bundan dolayı mutluydum."

"Ayrıca herkes, arkadan gelen ve selektör yapan pilotun hızlı turunda olduğunu görebiliyordu. Trafik açısından normal sıralamalara göre çok daha iyiydi." dedi.

Takımlara ayrıca 30 dakikalık hiper pole seansına özel iki set yeni lastik verildi. Bu sayede pilotlar, yarışı dert etmeden lastikleri maksimum kullanabildiler.

Toyota'nın teknik patronu Pascal Vasselon, "Hiper pole formatı, iki set lastik kullanmamızı sağladı. Geçmişte bunu pek sık yapamıyorduk."

"Bu sayede pilotlar her bir viraja özel yaklaşabiliyor. Bu büyük fark yaratıyor. Tabii ki yol tutuşu ve hiper pole formatı, tur rekorunu kırma fırsatını beraberinde getirdi."

"Kesinlikle ilginç bir format oldu çünkü trafiği pek dert etmek zorunda kalmadık. Bunun dışında, neredeyse sadece profesyonel pilotlar pistte olduğu için daha memnun edici oldu." dedi.

Start of Race

Start of Race

Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

#63 Lamborghini Huracan GT3, FFF RACING TEAM BY ACM, Andrea Caldarelli, Hiroshi Hamaguchi

#63 Lamborghini Huracan GT3, FFF RACING TEAM BY ACM, Andrea Caldarelli, Hiroshi Hamaguchi

Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

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Seri Le Mans
Etkinlik Le Mans 24 Saat
Takımlar Toyota Gazoo Racing WEC
Editör Filip Cleeren

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