Toyota: "Galibiyeti Porsche'nin alacağını düşünüyoruz"

Toyota Gazoo Racing Europe teknik direktörü David Floury, çift puanlı Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) raundu öncesindeki altı saatlik çalışmada Porsche Penske Motorsport’un üç araçtan oluşan ekibinin kazanamazlarsa bunun ancak düşük performans göstermelerinden kaynaklanabileceğini belirtti.

Floury, testin ardından şunları söyledi:

"Bence bu açık: Porsche kazanamazsa oldukça kötü bir iş çıkardıklarını düşünürüm."

"Gördüğümüz kadarıyla her açıdan üstünler. Çarşamba günü antrenman ve sıralama turları başladığında daha fazlasını göreceğiz, ancak açıkça Porsche güçlü görünüyor."

Floury, bu yıl WEC'deki formu ve geçen hafta yayımlanan Le Mans etkinliğinin Performans Dengesi göz önüne alındığında, Porsche'nin Test Günü'ndeki performansının sürpriz olup olmadığı sorulduğunda, "Sürpriz değil." diye cevapladı.

Floury, Ferrari ve Cadillac'ın test süresince gerçek hızlarını gösterip göstermediğini sorguluyor. Zira bu takımların en iyi arabaları sırasıyla 5. ve 16. sırada bitirdi.

Ancak, BMW'nin sabah ve öğleden sonra seanslarının her ikisinde de ilk altıya girdiği için mücadelede olmasını beklediğini ekledi.

"Porsche'nin arkasında, arka sıralarda iyi bir mücadele olacaktır." dedi.

Photo by: Rainier Ehrhardt

PPM, Le Mans'ın tam 8.47 millik Circuit de la Sarthe pistinde resmi testte 1-2 sıra sonucunu alarak zamanlarda da dördüncü sırayı elde etti. Kevin Estre, öğleden sonra seansının başlarında #6 Porsche 963 LMDh ile 3:26.907s zamanını elde ederek en hızlı zamanı yaptı. IMSA SportsCar Şampiyonası'nda yarışan PPM ekibinin Kuzey Amerika kolundan gelen ek girişli araç, ikinci sırayı aldı. Nick Tandy, aracı 3:27.356s ile ikinci sıraya yerleştirdi, ardından Felipe Nasr öğleden sonra seansının kapanış aşamalarında 3:27.142s ile zamanını iyileştirdi.

Üçüncü PPM girişi, #8 Toyota GR010 HYBRID Le Mans Hypercar'ın arkasında zaman sıralamasında dördüncü sırayı aldı. Brendon Hartley, Japon arabasıyla 3:27.615s yaptı ve bu, dördüncü sıradaki Porsche'deki Michael Christensen'in 3:27.773s zamanından bir sıra öne yerleşti.

Porsche, Le Mans haftasına girerken yarış öncesi favori olma durumunu önemsemedi. Porsche Motorsport'ta LMDh programını yöneten Urs Kuratle,

"Orada olup mücadele edeceğiz ancak favori olup olmadığımızdan emin değilim. Birçok başka araba ile mücadele içinde olacağız, bu da tüm spor için güzel bir şey. Bu yarışı gerçekten dört gözle bekliyorum," dedi.

Kuratle, Porsche'nin Test Günü sırasında diğer üreticilerin tam potansiyellerini kullanıp kullanmadıklarından emin olamayacağını vurguladı:

"Tek bildiğimiz, kendi programımızı yaptık ve bu onun sonucuydu, ancak yarışta bu kadar önde olmayı hayal etmiyoruz."

92. Le Mans 24 Saat yarışının serbest antrenmanı, 12 Haziran Çarşamba günü yerel saatle 14:00'te başlayacak ve ilk sıralama turu 19:00'da gerçekleştirilecek.