Toyota: "2017'deki Le Mans pole rekorunu kırmak 'imkansız değil'"

Japon üretici, bu sene 88. kez yapılacak olan klasik Fransız yarışının başlangıcından hemen önce, pist koşulları uygun olduğu takdirde, Kobayashi'nin 2017 yılındaki yarış öncesinde 3.14.791 ile aldığı pole pozisyonu zamanının geçilebileceğini söyledi.

2018'de bu pole zamanı, Kazuki Nakajima tarafından atılan 3.15.377 olurken, geçen sene ise Kobayashi, 3.15.497 ile ilk sırayı almayı başarmıştı.

Bu hafta sonu ise Toyota TS050 Hybrid, yeni getirilen Teknolojinin Eşitliği kuralı sayesinde 2019'daki araca göre 7 kilogram, 2017 aracına göre ise 17 kilogram daha ağır olduğu bir konumda.

Ancak, 2020'de ilk defa uygulanacak olan "hiperpole" sistemi ile beraber araçların temiz bir tur atma imkanı arttı. Bu sistemde, farklı klasmanlarda bulunan ilk altı araç, Perşembe günkü ilk sıralama seansında tek başlarına piste çıkabilecekler.

Toyota Gazoo Racing Avrupa teknik direktörü Pascal Vasselon, tur zamanı rekoru için yapılacak herhangi bir denemenin, Cuma sabahı pistte olacak yol tutuşuna bağlı olduğunu söyledi.

Kobayashi'nin rekorunun kırılıp kırılamayacağı hakkındaki düşünceleri sorulan Vasselon şu yanıtı verdi: "Normalde geçen senekine benzer zaman turları atmamız gerekiyor."

"2017'deki pole turunu yenmenin zor olduğunu iki kez gördük, çünkü o zamanda, özellikle yol tutuş olarak, istisnai bir durum altındaydık. O zamandan beri seansın o anında 2017'deki gibi bir yol tutuş seviyesi görmedik."

"Ancak teorik olarak bunu yapma şansımız olduğunu ve hatta bu tur zamanının biraz daha hızlısını atabileceğimizi söyleyebilirim. Şöyle diyelim, pek de imkansız değil. Tamamıyla pistte olan yol tutuş oranına bağlı, bu da her yıl aynı değil."

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez Fotoğraf: Paul Foster

Kobayashi ise yaptığı açıklamada kendi rekorunu kırmak istediğini, 2021 itibariyle getirilecek olan Le Mans Hiper araç kategorisindeki araçların daha yavaş olmasıyla beraber bu rekorun kırılmasının yıllar sürebileceğini söyledi.

"Bir kez rekoru eline geçirdiğinizde, rekoru tekrardan kırmak istiyorsunuz." diyen Japon sürücü ekledi: "Bu sene bu durum çok önemli olacak çünkü hiperpole sistemi olacak, böylece pistte yalnız olma şansınız artacak."

"Bu sene rekoru kırdığımızda, sanırım daha uzun süre boyunca rekora sahip olacağız, çünkü gelecek seneden itibaren kullanılacak hiper araçlar şu anki araçlara göre biraz daha yavaş olacaklar."

"Rekoru kırmayı ve daha uzun kalmasını istiyorum. Bir sonraki 30 veya 50 yıl gayet güzel olurdu!"