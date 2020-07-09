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Le Mans / Son dakika

Spengler, ByKolles ile Le Mans'da yarışacak

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Spengler, ByKolles ile Le Mans'da yarışacak
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
9 Tem 2020 08:55

DTM şampiyonu Bruno Spengler, Eylül ayında ByKolles LMP1 takımıyla Le Mans 24 Saat yarışında mücadele edecek.

ByKolles ilk başta Le Mans 24 Saat listesinde yer almamıştı ancak daha sonra yedeklerden giriş yaptı. İlk olarak Tom Dillmann'ı açıklayan ByKolles ekibi, ikinci pilot olarak Kanadalı Spengler'i açıklamış oldu.

Geçen sene sonunda DTM'deki koltuğunu kaybeden Spengler, şu anda Amerika'daki IMSA WeatherTech SportsCar Şampiyonası'nda BMW ile yarışıyor. Spengler, ByKolles ENSO CLM P1/01-Gibson aracını Mayıs ayında test etmişti.

Spengler, önümüzdeki haftalarda Paul Ricard'da bir teste daha katılacak ve ardından Le Mans öncesinde FIA WEC'in Spa ayağında yarışacak.

Spengler, "Le Mans startı ile uzun süredir sahip olduğum hayal gerçek olacak. Dayanıklılık yarışlarını biliyorum. Daha önce Nürburgring 24 saatte yarıştım ve Kuzey Amerika klasikleri Daytona ve Sebring'e katıldım."

"Artık sonunda en büyük dayanıklılık yarışına katılacağım. Araçta kaydettiğim her kilometre ile Le Mans heyecanım gittikçe artıyor." dedi.

Spengler geçen sene BMW ile GTE Pro sınıfında Sebring 1000 Mil WEC yarışına katılmıştı.

36 yaşındaki pilot ayrıca IMSA'da iki defa podyuma çıkmayı başardı.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Le Mans , WEC
Pilotlar Bruno Spengler
Takımlar Kolles Racing
Editör Jamie Klein

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