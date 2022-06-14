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Sims: "Corvette'in galibiyeti kaybetmesini hazmetmek çok zor"

Corvette Racing'den Alexander Sims, GTE Pro'da lider giderken LMP2 otomobilinin teması sonrası yarış dışı kalmalarının "hazmetmesi zor" olduğunu söylüyor.

Jamie Klein
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Sims: "Corvette'in galibiyeti kaybetmesini hazmetmek çok zor"
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#64 Corvette C8.R'yi Nick Tandy ve Tommy Milner ile paylaşan Sims, Mulsanne düzlüğünde AF Corse LMP2 sürücüsü Francois Perrodo tarafından dışarı itilene kadar kendi klasmanında ciddi bir farkla liderdi ve yarışın bitimine yalnızca altı saat kalmıştı.

Sims bu temasın ardından bariyerlere gömüldü ve böylece #64 Corvette yarışa veda etti. #63 Corvette'in de süspansiyon arızaları nedeniyle yarıştan çekilmesi, Amerikan takımın 2015'ten bu yana ilk Le Mans galibiyeti umutlarını sona erdirdi.

Motorsport.com'a konuşan Sims, "Kontrolünüz dışında gelişen şeyler asla hoş değil, ancak 60 araç aynı anda pistte ve insanlar hata yapabiliyor. Perrodo'nun bunu planlamadığına eminim, sadece yanlış zamanda yanlış yerdeydik."

"O zamana kadar yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Çok iyi gidiyorduk. Açıkçası büyük hayal kırıklığı oldu."

"GTE Pro'da bir daha galibiyet şansı elde edemeyeceğini biliyor olmak yaşananları hazmetmeyi daha da zorlaştırıyor."

"Yarışın çantada keklik olduğunu söyleyemem ama oldukça rahat bir konumdaydık, güçlü bir tempomuz vardı ve iyi bir farkla öndeydik."

#63 Corvette Racing Chevrolet Corvette C8.R LMGTE Pro of Antonio Garcia, Jordan Taylor, Nicky Catsburg

#63 Corvette Racing Chevrolet Corvette C8.R LMGTE Pro of Antonio Garcia, Jordan Taylor, Nicky Catsburg

Photo by: Nikolaz Godet

Yarışa veda etmeden önce 64 numaralı otomobilin maruz kaldığı tek gerçek sorun, yarışın ilk bölümündeki bir fren basıncı kaybıydı ve bu da Corvette'in 6. saat civarında planlanmamış bir fren değişikliği yapmasına neden oldu.

Ancak Tandy-Milner-Sims üçlüsü çekişmeye geri dönmeyi başardılar ve lider #92 Porsche'nin lastik patlatarak ciddi zaman kaybetmesinden faydalanabilecek bir konuma kadar yerleştiler.

Sims, "Fren değişikliği sonucu yaklaşık bir buçuk dakika kaybettik, bunun dışında 'slow zone' uygulaması esnasında pit yapan diğer araçlardan da olumsuz etkilendik."

"#63 Corvette süspansiyon sorunu yaşandığında ikinci sıraya geri döndük ve liderlik mücadelesine geri dönebilmemiz #92 Porsche'nin sorun yaşamasına bağlıydı, ki bu gerçekleşti."

"Gerçekten çok hızlıydık, bazı noktalarda olağanüstü hızlıydık. Herkes gerçekten büyük çaba sarf etti ve bunun bir parçası olmak benim için zevkti.” dedi.

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