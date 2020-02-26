Rosenqvist, DragonSpeed'le Le Mans'a dönüyor

İsveçli sürücü, 13/14 Haziran'da gerçekleştirilecek 2019/20 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın final yarışı olan Le Mans 24 Saat'te LMP2 takımlarından DragonSpeed adına yarışacak.

DragonSpeed böylelikle 2017'deki Ronsenqvist, Ben Hanley ve Henrik Hedman kadrosunu tekrar bir araya getirmiş olacak.

Üçlünün cuma günü yayınlanması planlanan Le Mans listesinde IMSA Sportscar Şampiyonası'nda kullanılan Oreca-Gibson 07'yi kullanacak isimler olarak duyurulması bekleniyor.

DragonSpeed patronu Elton Julian "Felix'i seviyoruz" derken, üç kez Sebring 12 Saat galibi Pipo Derani ile bu yılki Le Mans 24 Saat yarışı için ikinci Oreca'yı sürmesi konusunda anlaşma yaptıklarını söyledi.

Brezilyalı sürücü Dragonspeed ile Avrupa Le Mans'ta mücadele eden Memo Rojas ile Colin Braun'un takım arkadaşı olacak.

Julian, "Pipo'yu aradım ve onun müsait olmasına çok şaşırdım. Anlaşmayı kabul ettik ve onu da listeye ekledik. Şimdi katılımcı listesinin cuma günü çıkmasını bekliyoruz." dedi.

Dragonspeed geçen haftaki Austin WEC yarışında Banley, Braun ve Hedman üçlüsüyle mücadele etmişti.