Röportaj: Salih Yoluç ile Le Mans 24 ve Racing Team Turkey konuştuk

Geçtiğimiz sene Racing Team Turkey (RTT) ve Salih, Oreca 07 LMP2 ile Le Mans 24 Saat mücadelesine katılmış, ancak temas sonrası aracın hasarlanması nedeniyle yarışı bitirememişlerdi.

Bu sene Salih Yoluç, Le Mans'da JMW Motorsport ile sahneye çıkacak ve aynı zamanda Racing Team Turkey ile Ferrari 296 GT3 direksiyonunda GT World Sprint şampiyonasında mücadele ediyor. Peki RTT neden bu sezon Le Mans veya WEC'de (Dünya Dayanıklılık Şampiyonası) değil?

"Hedefimiz değişmedi, hala RTT ile Dünya Şampiyonluğu'na ulaşmak istiyoruz. Ancak geçtiğimiz bir kaç senede LMP2'nin geleceği beklemediğimiz bir yöne gitti ve biraz plan değişikliği yapmak zorunda kaldık."

Salih, TF Sport ekibi ile 2019-20 WEC sezonunda şampiyonluğu kıl payı kaçırmıştı ve bu şampiyonaya sonraki katılımında Asya ve Avrupa Le Mans Serilerinde de başarılı olduğu LMP2 klasmanında mücadele etmeyi hedefliyordu. Ancak FIA ve ACO, 2024 yılından itibaren WEC'de LMP2 araçlarının olmayacağını açıkladı.

#34 Racing Team Turkey Oreca 07 - Gibson: Salih Yoluc, Charlie Eastwood, Louis Deletraz Fotoğraf: Eric Le Galliot

"RTT ile hedefimiz, LMP2 aracı ile Avrupa Le Mans Serisi'nde (ELMS) deneyim elde etmek ve sonrasında WEC yapmaktı. 2022'de ELMS'de şampiyon olduk ancak WEC için adım atmak isterken LMP2'ler ortadan kalkınca böyle bir durum oluşamadı. Bu sene Le Mans'da yine RTT olarak LMP2 yapmak isterdim ancak sponsor bulmakta zorlandık açıkcası. Öyle olunca da TF Sport'da yer olmadı ve şansımızı kaçırdık"

"Bu yüzden AF Corse ile GT3 klasmanına geçtik ve tekrardan aracı öğrenmek ve kendimizi geliştirmek yoluna girdik. Silver klasmanında pilotlar arasında mücadele, bronza göre çok daha çekişmeli. Onlardan hız olarak bir eksiğim olmadığını ben de gösterdim bu güne kadar ancak deneyim olarak aramızda büyük bir fark var"

Salih'in burada bahsettiği, FIA sürücü derecelendirme sisteminde Silver'a çıkmış olması ve bunun yanında şu an Corvette ile GT3 klasmanında mücadele eden TF Sport'un sponsor eksikliği nedeni ile, RTT'nin operasyonel partneri olmaya devam edecek kapasitesinin olmaması. *FIA sürücü değerlendirmesi konusunda kısa bir bilgiyi yazının sonunda bulabilirsiniz

"Ben yarışmaya 2015 yılında başladım, yani yaklaşık 9-10 yıl oldu. Ancak pisti paylaştığım diğer pilotlar kariyerlerine çocukken kartingde başladılar ve benden en az +10 yıl daha tecrübeliler. Bunu bahane olarak kullanmak istemiyorum, çalışarak aradaki farkı kapatıyorum ama dik bir öğrenme eğrisi"

Peki neden AF Corse ve Ferrari?

"Kesinlikle Ferrari olmalı diye yola çıkmadık aslında, başka takımlar ile de görüşmeler sağlıyorduk. Mesela WRT takımı, GT World Sprint'de Rossi'nin (Valentino) takım arkadaşı olmamı istiyordu. BMW GT3 ile testlere bile çıkmıştık ancak benim sürücü değerlendirmem gümüşe çıkarılınca bu imkan suya düştü. Onların yarışmak istediği klasmanda Bir Silver ve bir Bronze sürücü gerekiyor ve ikimiz de Silver olunca bu seçenek ortadan kalktı. WRT hatta FIA'ye beni downgrade etmeleri için başvuru yaptı o ama olumsuz geri dönüş aldılar"

"GT World Sprint'de Silver sürücü olarak deneyim kazanmak istiyorum ve Ferrari'ye alışmaya çabalıyorum. Sezonun ilk yarışları biraz zorluydu ancak alışmaya başladığımızı düşünüyorum. Yıllarca yarıştığım Aston'a göre farklı bir araç tabi ki ama bu seviyede artık araca alışmadım demek yerine araca adapte olmaya odaklanıyorum. Ferrari'nin özellikle fren konusunda biraz eksiği var, ABS sistemi diğer araçlarda olduğu kadar iyi çalışmıyor ve viraj girişlerinde zaman kaybediyoruz. Takım da bunu düzeltmek için uğraşıyor ve ben de duruma adapte olmayı öğreniyorum ancak bunlar zaman alıyor tabi ki. Ama mesela viraj çıkışında gaza oturmak konusunda da Ferrari daha iyi ve daha güçlü bir çekiş elde ediyoruz, yani potansiyel yok değil"

"iRacing üzerinden de tabi ki antrenman yapıyorum ancak araçlardaki bu tip detaylar orada çok iyi yansıtılamıyor henüz. Bu nedenle pist üzeri deneyim hala öncelikli. JMW Motorsport ile Le Mans'a katılıyor olmamın nedenlerinden biri de bu. Antrenmanlar, sıralama ve yarış derken Le Mans 24 Saat sırasında başka serilerde bir sezonda kazanacağınız deneyimi bir hafta sonunda elde ediyorsunuz!"

"Tabi ki sadece test yapmak için pistte değim ama büyük hedef dediğim gibi Racing Team Turkey ile WEC'de Dünya Şampiyonu olmak"

Peki RTT ile başka planlar var mı? Nürburgring 24 Saat mesela. Halihazırda orada yarışan 3 Türk sürücü var (Ayhancan Güven, Mustafa Mehmet Kaya, Emir Aşarı), onlarla birlikte her sürücüsü Türk olan bir ekip kurmayı düşünür müsünüz?

"Şu an için öyle bir plan yok, dediğim gibi önceliğim WEC. Nürburgring'de yarış deneyimim olmadığı için o da ayrı bir sıkıntı yaratıyor tabi ki. Zaten Ayhancan'ı Grello'dan koparmak istemem, adam genel klasmanı kazanmaya oynuyor."

Anlaşılan şimdilik Racing Team Turkey'yi sadece GT World Challenge Europe'da göreceğiz ve geleceğin ne getireceğini sadece zaman gösterebilecek.

Türkiye Saati ile Cumartesi 17:00'da başlayacak olan Le Mans 24 Saat mücadelesini bu hafta sonu Eurosport ekranlarında, Racing Team Turkey'yi ise GTWCE sahnesinde YouTube üzerinden takip edebiliriz.

#51 Salih Yoluc, Charlie Eastwood, Ferrari 296 GT3, Racing Team Türkiye Fotoğraf: Kutal Mete Tekin

*FIA pilotların yaşını ve deneyimini göz önüne alarak sürücüleri klasmanlara ayırıyor ve sezon sonu başarılarına göre bu listede yukarıya veya aşağıya oynatabiliyor.

Platinum: Eski süper-lisans sahibi pilotlar, fabrika pilotları veya Tier 1 serilerde şampiyon olmuş veya büyük başarılar göstermiş pilotlar. Porsche fabrika pilotu Ayhancan Güven bu klasmanda mesela.

Gold: Tier 2 seviyesinde ilk 5 almış olan Profesyonel yarış pilotları. Şu anda Türk bir Gold sürücü bulunmuyor.

Silver: 30 yaşının altında profesyonel sürücüler veya Bronze seviye pilot olarak başarı kazanmış sürücüler. Ali Türkkan, Berkay Besler ve Cem Bölükbaşı da ülkemizi temsil eden bazı Silver sürücüler arasında.

Bronze: Yarışmaya 30 yaş üzeri başlamış veya henüz büyük bir başarısı olmayan sürücüler.