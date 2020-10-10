Röportaj: Salih Yoluç ile Le Mans ve gelecek hakkında

Normalde pilotlarla röportaj yaparken alışık olduğum ortamın çok dışındayız. Bir takımın garajında değiliz, alt serilerin araçları pistte gürültü yaratmıyor ve burnuma yakıt ve lastik dışında şeylerin kokusu geliyor. Yan apartmanın bahçesindeki akülü araba dışında ortalıkta bir taşıt bile yok. Kapıyı açan kişiyi tanımasam, konumuzun motorsporları ile alakalı olduğunu gösterecek bir şey bile yok ortalıkta, ta ki Salih’in salonuna adım atana kadar….

2020 Le Mans GTE-Am galibiyet kupası Fotoğraf: Kutal Mete Tekin

Ve işte orada, salonun ortasında sehpanın üzerinde duran Le Mans 24 Saat galibiyet kupası! Bir anda ortam değişiyor, burası sıradan bir salon değil hayır, burası tarih yazmış bir milli sporcumuzun oturma odası. Bu kadar genç bir motorsporları kültürü olan bir ülkeden, Dünya’nın belki de en prestijli yarışında galibiyete ulaşmış bir sürücünün çıkmış olması gerçek gibi gelmiyor insana.

“Gerçek olup olmadığına inanamadığımı düşünmüyorum.” diyor Salih.

“Tam aksine podyuma çıktığım anda rahatladım ve omuzlarımdan büyük bir yük kalkmış gibi hissettim. Bitiş çizgisini geçtikten beş saniye sonra ne olduğunu anlamıştım ve son dört yılda verdiğimiz emeklerin karşılığını almış olmanın sevincini yaşadım.”

Bitime yaklaşık bir saat kala televizyon kameraları TF Sport’un garajını ziyaret ettiğinde Salih ekranlarımıza gelmişti. Taktığı maskeye rağmen gülümsediği anlaşılsa bile, gözlerindeki tedirginlik belli oluyordu.

“Gerginlik miydi, heyecan mıydı bilmiyorum. Yarışın son iki saatinde zaten arkadaki ile aramızda bir tur civarı sabit bir farkı koruyorduk. Son yarım saate doğru heyecan ile birlikte karışık duygular vardı. Artık araç da çok yorulmuştu, zaten son 3-4 saattir üçümüz de (Salih ve takım arkadaşları Charlie Eastwood ve Jonathan Adam) aracı kollayarak kullanıyorduk. Bu yüzden kontrollü bir şekilde ikinci ile aramızdaki fark biraz eriyordu zaten. Son bölümde bir güvenlik aracı olursa ne olur diye düşünürken biraz stres olmuştur garajda belki ama durumu kontrol altında tutabildik.”

“En yakın rakibimiz olan #98 Aston (Martin Vantage AMR) bozulana kadar rahattık aslında. Geçen sene onların aracında hidrolik sorunu çıktıktan birkaç saat sonra aynı sorun bizde de çıkmıştı. Bu sefer onların süspansiyonunda sorun olunca arabanın dayanıklılığı konusunda soru işaretleri oluştu kafamızda. Artık son bölümde kerb kullanmayı bile bırakmıştık süspansiyonu kollamak için.”

İkinci ile aradaki fark üç dakikanın üzerine çıktığı zaman, yarışı takip eden bir çok seyircide de artık galibiyetin mümkün olduğuna dair inançlar ortaya çıkmaya başlamıştı. Ancak 2016’da Toyota’nın yaşadıkları göz önüne alırsak, tabi ki Le Mans’da bitiş çizgisini geçene kadar hiçbir şey kesin değil.

“Öyle bir şey olsa ben o arabayı pistte törenle yakardım muhtemelen. Son tur falan bozulsa ateş dansı ile kurban edebilirdik Aston’u orada.”

İzlemesi ayrı bir keyifli olurdu bunun diye gülerken bir anda konuşmamız yarıda kesiliyor çünkü Salih’in köpeklerinden Mario, gelip Le Mans galibi sporcumuzu yalamaya başlıyor. Motorsporlarının dış dünyadan izole atmosferinden apayrı bir ortamdayız gerçekten.

2020 Le Mans GTE-Am klasmanı galibi Salih Yoluç, yanında köpekleri Andy, Bobo ve Mario Fotoğraf: Kutal Mete Tekin

1923 yılından beri yapılan Le Mans 24 Saat mücadelesi de, 2020 yılında alışık olunandan çok farklı bir atmosferde gerçekleştirildi. Geçtiğimiz senelerde yaklaşık 250.000 seyirciyi ağırlayan Circuit de la Sarthe, Covid-19 yüzünden mücadeleye ilk kez kapalı kapılar ardında ve ayları dışında ev sahipliği yapmak zorunda kaldı.

“Le Mans aynı Le Mans ama atmosfer, seyirciler olmadığı için çok daha keyifsizdi. 2017’de bu yola koyulduğumda en çok istediğim şeylerden biri o ünlü podyum fotoğraflarından birinde olmaktı. Podyumda fotoğrafım var artık ama arka plandaki seyircilerin eksikliği hissediliyor. Yarış boyunca kendi kendimize dönüp durduk gibi geldi.”

#90 TF Sport Aston Martin Vantage AMR: Salih Yoluc, Charles Eastwood, Jonathan Adam Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

Galibiyet için sevinmek ve rahatlamış olmak en doğal duygular ancak Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda sezon henüz bitmiş değil. Kasım ayında Bahreyn’de yapılacak olan 6 saatlik mücadele bitene kadar Salih’in yarıştığı GTE-Am klasmanında şampiyon belli olmayacak.

“Yük kalktı derken bu sadece Le Mans içindi. Dünya şampiyonu olmak için üzerimizde hala bir baskı var. Son yarışa sekiz puan önde gidiyoruz ve tek bir rakibimiz kaldı. Bu sezonki ilk Bahreyn yarışında onlar (#83 AF Corse Ferrari) bize göre daha yavaşlardı ve bu sefer daha da fazla BOP handikapları olacak. Bir mucize olup çok hızlı olacaklarını düşünmüyorum ama belli olmaz tabii ne olacağı. Puan farkımız var ama çok da büyük bir fark değil, onlar kazanırsa şampiyonluğu alabilirler hâlâ.”

Şimdi artık sırada ne var? Bunu geçtiğimiz iki haftada Salih’e soran muhtemelen 100. kişi olarak farklı bir cevap beklemiyordum açıkçası ve henüz belli olmadığını söylediği zaman pek şaşırmadım. Ne olabilir peki bir sonraki mantıklı adım?

Daha önce konuştuğumuzda, aynı şeyi tekrar tekrar yapmak istemediğini söylemişti Salih. Özellikle şampiyon olurlarsa GTE-Am’de bir sezon daha geçirme ihtimali çok düşük görünüyor o yüzden. Prototip araçlara geçiş yapılabilir tabii ki. Bildiğiniz üzere Salih’in hem LMP2 hem LMP3’de sürüş deneyimi var ve bu mantıklı bir adım olurmuş gibi geliyor dışarıdan bakıldığında. Ancak prototip klasmanları apayrı bir dünya. Pistler aynı olabilir ancak yarışlar çok daha farklı, araçlar çok daha hızlı ve ekonomik açıdan bakıldığında masraflar çok daha fazla. Başka serilerde yarışmak hakkında ne düşünüyor peki? Başka bir dayanıklılık serisi olan Nürburgring Dayanıklılık Serisi mesela?

“Bana orası çok kaotik geliyor açıkçası. Bilmiyorum, yapabilirim gelecekte ama henüz önceliğim değil. Ondan önce yarışmak istediğim bir çok yarış var. Petit Le Mans, Daytona 24 Saat ve Bathurts 1000km mesela.”

Röportajı yaptığımız odanın duvarında, Salih’in bügüne kadar yarış kazanmış olduğu pistlerin siluetleri var. Hatta Le Mans’ı kazandıktan sonra asistanı La Sarthe’ı da bunların arasında eklemiş. Neden bu saydıkları yarışlar da o duvara katılmasın?

Salih Yoluç'un evinin duvarında daha önce yarış kazandığı pistlerin siluetleri Fotoğraf: Kutal Mete Tekin

“Bu saydıklarımızın hepsini kazanmak 10 yıl alır normalde, o kadar uzun süre yarışacağımı zannetmiyorum. Dayanıklılık yarışları biraz da şans işi açıkçası. Gelecek 5-6 sene içerisinde kazandım kazandım. Yoksa çok yaşlı sürücüler görüyorum pistte, yarışlara neredeyse bastonları ile gelen. Onlardan biri olmak istediğimi söyleyemeyeceğim.”

Peki direksiyon başından kalktıktan sonra başka bir plan var mı? 2015 Yılından beri TF Sport ile yarışıyor mesela, belki sonrasında o takımın başına geçmek ister? Veya ilk Türk dayanıklılık takımını kurmak?

“Ne uğraşacağım onunla ya! Ben o kadar uğraşa gireceğim, zaman harcayacağım ama başkası yarışacak o araçta? Şaka bir yana, yarış takımı sorumluluğunu isteyeceğimi zannetmiyorum. Bana arabayı versinler ben kullanayım o daha iyi.”

Denedim yine ağzından biraz gelecek planı koparmayı ama anlaşılan buradan bize bir ekmek çıkmayacak. Konuyu değiştirelim, galibiyetin ardından onu şaşırtan beklenmedik tepkiler oldu mu mesela?

“Yarışın arından Ekrem İmamoğlu aradı beni tebrik etmek için. Ona çok teşekkür ettim.”

“Tabii ki TOSFED’den de tebrik aldım ama onlar beklenmedik bir tebrik sayılmaz muhtemelen. Yine de desteklerini esirgemedikleri için onlara da teşekkür ederim. Eminim onlara daha çok destek verilse, onlar da genç sporcularımıza daha fazla sahip çıkabilir ve bu pozisyonlarda daha fazla Türk yarışçı görebiliriz.”

Salih Yoluç'un simülatörü, çeşitli kupaları ve kedisi "Kedi bey"in tırmanma tahtası Fotoğraf: Kutal Mete Tekin

Gözlüğümün yansımasında kendini gören Mario sinirleniyor ve havlamaya başlıyor ve biraz dikkatimizi dağıtıyor. Ben de bu kesintinin ardından kendisine misafirperverliği için teşekkür ediyor ve röportajımıza son veriyorum. Salih’i çok sevdiği köpekleri (ve kedisi) ile baş başa bırakarak yola koyuluyorum.

Temsilcimizin bundan sonraki adımı ne olur henüz bilmiyoruz ancak hangi seride hangi araçla yarışırşa yarışsın, kazanmak için elinden geleni yapacağına yüzde yüz inanıyorum. Eminim ki Türkiye’de onun da yardımı ile büyümüş olan dayanıklılık yarışları taraftar kitlesinin de bu konuda bir kuşkusu yoktur.