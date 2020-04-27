Röportaj: Le Mans 24 Saat ve WEC'i gelecekte ne bekliyor?

Koronavirüs'ten sonra neler değişecek?

Gerard Neveu: Tabii ki bu süreç insanların davranışlarını etkileyecek çünkü bu konuyla alakalı çok şey öğreniyoruz ve yaklaşımımızı değiştirmemiz gerekecek. Bunlardan birisi seyahat sıklığı olabilir ancak yarışları organize etme, seyircileri yönetme, takımlarla çalışma ve tüm her şeyi organize etme konusunda değişiklikler olacak. Her şey biraz farklı olacak.

Pierre Fillon: Bilirsiniz, bizim neslimiz savaş görmedi ancak birçok krizle karşı karşıya geldi. 6 ay, belki de bir sene boyunca seyahatler, organizasyonlar gibi şeyler farklı olacak. Ancak 2 sene sonra her şeyin eski haline döneceğini düşünüyorum.

Pierre Fillon, ACO President Photo by: Marc Fleury

#thinkingforward kapsamında görüştüğümüz birçok lider gibi, sporlar şu anda gerçekten cesur olmak zorunda mı? Gelecek için atılması gereken en iyi adımlar neler?

PF: Evet, her kriz bir fırsattır. Motor sporları krizden önce de yeni jenerasyonu kucaklama açısından değişiklik yolundaydı. Bu krizi, motor sporlarının yeni vizyonunu hızlandırmak için değerlendirebiliriz.

GN: Bu tip bir durumla karşılaştığınızda, çok alçakgönüllü olmalısınız çünkü günün sonunda önde olan bizler değiliz.

Kriz bana çok şımarık olduğumuzu hatırlattı. Dikkat etmedik. Şu soruları sorabiliriz: "Aynı anda çok fazla yarış koymayacağımızdan emin miyiz" Çünkü şu anda şampiyonayı ne zaman yeniden başlatma konusunda tamamen sıkıntı içerisindeyiz. Farklı pazarlarda ve farklı şampiyonalarda yarışmaktan keyif alacak yeteri kadar ekibimiz var mı?"

"Bu kriz bize küresel bir bakış açısına sahip olmamız gerektiğini gösterdi. İki ayda çok kırılgan hale gelmeyecek hiçbir şampiyona yok. Farklı organizatörler, farklı platformlar olarak küresel pazarı nasıl idare edebileceğimiz konusunda birlikte çalışmalı, aşırıya gitmemeliyiz.

Pierre'e her zaman, "Tamam ama Le Mans farklı" derdim. Bu büyük bir organizasyon. Indianapolis ya da Daytona veya Sebring gibi. Ya da birkaç Formula 1 yarışı gibi. Gerçek şu ki Le Mans hepsinden ayrı. Le Mans'ı ortalama bir yarış olarak göremezsiniz. Le Mans, Le Mans'dır. Aynı Everest Dağı gibi."

"Tabii ki yakın gelecekte pazarlar daha büyük olmayacak, tam tersi daha küçük olacak. Yarın olduğunda yarışan daha fazla takım olacağını hayal edemiyoruz çünkü insanlar öncelikle durumlarını düzeltmek zorunda olacak. Burası profesyonel takımlar için canlı etkinlik endüstrisi ancak üreticilerin durumlarına da bakmamız lazım. Onların öncelikli işi araba satmak. Öncelikle daha önce hiç karşılaşmadıkları bu durum sonucunda kendilerini düzeltmeleri lazım. Avrupa'da piyasa son 2 ay içerisinde % 55 civarında küçüldü. Bu çok büyük."

Gerard Neveu, CEO WEC Photo by: Adrenal Media

PF: Bence motor sporları krizden sonra devam edecek ancak gelecek aylarda üreticiler için ana sorun motor sporları olmayacak. Öncelikle hayatta kalmaları, aktivitelerini yeniden başlatmaları lazım. Şu an için bunun çok kolay olmadığını gördük. Mesela, Toyota Fransa'daki çalışmaları yeniden başlatmaya çalıştı ancak sendikalar bu konuda pek yardımcı olmadı. Dün Peugeot ile görüştüm ve gelecek aylarda ayakta kalabilmek için paraya ihtiyaç duyduklarını söylediler. Para harcıyorlar ancak gelirleri yok. Bu yüzden çok zor bir dönem ancak motor sporları devam edecek. Tamam, Le Mans efsane bir yarış ancak Le Mans'ın ELMS'ye de ihtiyacı var. Le Mans'ın tüm kıtalarda 60 aracın piste çıkmasına ihtiyacı var.

Benim için önemli olan, üreticileri sporda tutmak istiyorsak, yeni sıfır emisyon teknolojisinin gelişimini hızlandırmamız gerektiği. ACO için hidrojenin çok önemli olduğunu biliyorsunuz ve bu yaşananlar, gelişimi hızlandırmanın bir fırsatı çünkü her yönetim kurulunda motor sporlarına devam etmek için bu adım çok önemli olacak. Ancak bu bile yeterli değil. Motor sporlarında üreticiler var ancak aynı zamanda centilmen pilotlar ve özel yarışan takımlar da var. Bu açıdan harcamaları düşürmemiz çok büyük önem taşıyor.

Bunun için çalışmalara başlamıştık. Toyota'nın LMP1'de bir senelik bütçesi 100 milyon euro civarında, ancak Le Mans Hiper Araç serisinde bütçe 25 milyon euro olacak. Bunun yanında hem WEC, hem de Le Mans 24 Saat ve IMSA'da mücadele edebilmeleri için LMDh platformu da olacak. Bunun için 20 milyon euro civarında bütçe gerekecek. Bu yüzden büyük adımlara ihtiyacımız var. Buna devam etmeliyiz. Lojistik açıdan harcamaları nasıl düşürebileceğimize bakmalıyız. Motor sporları gerçekten bir tehlike içerisinde. Bu yüzden yenilikçi olmalıyız.

Pierre Fillon, President ACO, Shigeki Tomoyama, President Gazoo Racing Photo by: Toyota Racing

Le Mans, sizin de söylediğiniz gibi coşkulu taraftarlar için festival gibi bir yarış organizasyonu. Herkesin bir araya gelmesiyle masal gibi bir etkinlik oluyor. Peki yarışın kapalı kapılar ardında yapılması seçenek mi?

PF: Evet, bu bir seçenek. Şu an için kimse Eylül ayında ne olacağını bilmiyor! Fransa'da ondan önce Tour de France ve Roland Garros gibi birçok büyük etkinlik var. Onları 100 binden fazla sayıda insanla organize edebilecek miyiz? Bunun cevabını bilmiyorum. Başkanımızı dinlersek, Temmuz ayından sonra bir şeyler mümkün olacak gibi. Ancak Almanya'yı dinlerseniz, Ağustos ayından önce bir şey mümkün değil. Daha yeni Münih'te 19 Eylül'deki büyük bir organizasyonun iptal edildiğini okudum. Yani kimse bir şey bilmiyor.

3 seçeneğimiz var. Birinci seçenek, maske gibi bazı önlemlerle seyircilerin girmesine izin vermek. İkinci seçenek, 5000 civarında insanın girmesine izin vermek. Bu televizyon için iyi bir şey ancak katılmak isteyenler açısından yeterli sayı değil. Ve tabii ki bu şekilde gerçek bir Le Mans yapmış olmayız. Le Mans sadece yarış olarak değil, genel olarak seyircilere yaşattığı deneyimle Le Mans oluyor. Üçüncü seçenek ise, Le Mans 24 Saat etkinliğini organize etmenin imkansız olması. Tabii ki bunun bir seçenek olmamasını umuyoruz. Ancak şu an için bu ihtimali hesap dışına çıkaramıyoruz.

GN: WEC, yarışları kapalı kapılar arkasında yapmaya daha hazır. Tüm yarışlarımıza saygımız var ancak bizim hedefimiz, önceliğimiz, üreticiler ve tüm takımlarımız için şampiyona olması ve anlaşmaları doğrultusunda sezonu tamamlayabilmemiz. Bu durum pilotlar ve sponsorlar, herkes için geçerli. Bunlar profesyonel takımlar. Ancak bu sayede Le Mans'a doğru bir şekilde hazırlanabilirler.

Aynı zamanda Formula 1 ve Formula E gibi diğer şampiyonalarla da Avrupa'da ciddi bir çakışma olmaması için görüşüyoruz. Aynı bölgede aynı dönemde birçok yarış olacak, bu yüzden dikkatli olmalıyız. Karar verme açısından Haziran ayının ortası iyi bir dönem gibi. Adım adım gidelim ve iyi seviyede bilgiye sahip olduğumuz zaman karar verelim.

Le Mans 24 Hours Trophy arrives in a car driven by Pierre Fillon, President ACO Photo by: JEP / Motorsport Images

Eylül ayı Le Mans 24 Saat için son fırsat mı yoksa yarış sene içerisinde ileri bir tarihe ertelenebilir mi?

PF: Yetkililer Temmuz ayının sonuna kadar Eylül ayının imkansız olduğunu söylerse, o zaman Ekim ya da Kasım ayına erteleyebiliriz. Her zaman alıştığımız 24 saat yarışı olmaz ancak bizler profesyonelleriz ve harika pilotlara sahibiz. Geçen sene Spa'da kar altında dahi yarıştık!

GN: Evlerimizdeki duvarları düşünürsek, Le Mans tüm spor araç programının ana direğidir. Bu yüzden evi ayakta tutabilmek için, ana direği ayakta tutmalısınız. Evde hasar varsa, öncelikle bu bölümü korumalısınız. Bu açıdan gelecek olduğu konusunda size garanti verebilirim.

Le Mans eSport series area Photo by: Paul Foster

Pandemi boyunca eSpor organizasyonlarının yükselişi hakkında ne düşünüyorsunuz?

GN: ESpor yarışları için gerçekten bir boşluk olduğunu düşünüyorum. Onun pist üstündeki gerçek motor sporlarının yerini alacağını düşünmüyorum ancak gelecek nesilde taraftar olacak isimleri motor sporlarına bağlamak istiyorsak, orası ile bağlantıda olmamız şart. Sadece taraftarlar için değil, pilotlar için de geçerli. Gelecek nesillerin, taraftarların, pilotların ve herkesin kolay bir şekilde bağlantıda kalmalarını sağlayacak. Bu, motor sporları tutkusunu paylaşmanın bir dili gibi. Bu konudaki hislerimiz böyle.

Bu yüzden iki sene önce Motorsport Games ile Le Mans eSpor Şampiyonası'nı düzenledik. Bunun çok önemli olduğunu hissediyorduk. Gerçek hedef kendi e-oyun etkinliğinizi yapmanız, çünkü ancak bu şekilde ürettiğiniz şeyin reklamını yapabilirsiniz. İçeriğinizi gerçek yüzlerle modelleyebilirsiniz. Bunu yapmanız lazım. Bu, tüm taraftarların ve partnerlerin erişebileceği bir ürün. Bu kriz, espor organizasyonlarını hızlandırdı ve ilgiyi arttırdı. Gelecekte pist üstü aktiviteleri yeniden başladığında da espor organizasyonları olacak ancak tamamlayıcı olarak yer alacak.

PF: Ben sadece eSpor organizasyonlarının harika bir araç olduğunu eklemek istiyorum. Yeni jenerasyon ve eski jenerasyon arasında bir köprü gibi. Gençleri motor sporlarına ilgili hale getirmenin harika bir yolu. Tabii ki eSpor organizasyonlarını geliştirmeliyiz. Bu artık gerçek bir spor. Sanal Çin GP'yi izledim. Charles Leclerc ve diğer pilotları izlemek gerçekten ilginçti. Hatta neredeyse gerçek gibiydi. Gençler arasında motor sporlarına ilgiyi arttırmak için bu platformu kullanmak zorundayız.