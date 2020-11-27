Ricciardo, 2015'te Le Mans'da yarışmak için Porsche ile görüşmüş

Porsche, 2015 Le Mans 24 Saat'te tam sezon mücadele eden iki aracın yanına Formula 1 pilotlarından oluşacak bir ekip daha çıkarmayı planlıyordu.

Nico Hulkenberg, 19 numaralı Porsche aracını Earl Bamber ve Nick Tandy ile paylaştı ve yarışı kazanarak 24 sene sonra Le Mans'da kazanan ilk aktif F1 pilotu oldu.

Porsche aynı ekip için Fernando Alonso, Jean-Eric Vergne ve Dario Franchitti gibi isimlerle de görüşmüştü.

Ricciardo, o dönemde Porsche'nin LMP1 programının başında yer alan McLaren takım patronu Andreas Seidl ile görüştüğünü açığa çıkardı.

Ricciardo, "Andreas gerçekten birlikte çalışmak için sabırsızlandığım birisi."

"Onunla ilk olarak sanırım 2014'te görüştüm. O dönemde Porsche ile Le Mans'a katılmam yönünde bir girişimleri oldu, bu açıdan bazı ufak tefek görüşmelerimiz olmuştu."

"Onunla çalışan insanlardan çok iyi şeyler duyuyorum, bu yüzden onunla çalışmak için sabırsızlanıyorum."

"Sünger gibi olmaya ve kendimi daha iyi hale getirmeye çalışmaya devam edeceğim." dedi.

Porsche ile Ricciardo ile görüşmeler, Ricciardo'nun Red Bull ile ilk sezonunda ilk 3 yarış zaferini elde etmesinin ardından başladı.

Ancak Red Bull, Ricciardo'nun yarışmasına izin vermedi.

Seidl, "O dönemde Ricciardo ile bazı görüşmelerimiz oldu. Ne yazık ki o, projeye katılmak için izin alamadı. Hem bizim için, hem de onun için ilginç bir deneyim olurdu. Onun kullanmasını planladığımız araç, Le Mans'ı kazandı."

"Daniel, tüm F1 kariyeri boyunca takip ettiğim bir pilot oldu. Her zaman onun pist üstündeki performansını ve ayrıca pist dışındaki pozitifliğini sevdim. Bu, takım içerisinde benim için çok önemli bir şey."

"Sonunda gelecek sene onunla çalışacağım için mutluyum. Ocak ayında bize katılmasını sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.