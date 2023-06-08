Racing Team Turkey'in sıralama derecesi silindi, Salih yarışa 11. sıradan başlayacak!
Temsilcimiz Salih Yoluç'un mücadele ettiği Racing Team Turkey, dünkü sıralama turlarında yedinci olarak Hyperpole seansına kalmaya hak kazanmıştı -ancak pist limitleri ihlali silinen tur, takımın 11. sıraya gerilemesine sebep oldu.
Le Mans 24 Saat'te sıralamalar iki bölüme ayrılıyor ve her klasmanın en iyi sekiz aracı pole pozisyonu mücadelesi vermek için Hyperpole seansına katılma hakkı kazanıyor.
Çarşamba akşamı gerçekleştirilen ilk sıralama seansını Dries Vanthoor'un 3.35.176'lık derecesiyle LMP2 klasmanının yedincisi olarak tamamlayan Racing Team Turkey, böylece Hyperpole seansına kalmayı başarmıştı!
Ancak pist epey büyük olduğu için bazen yaşanan pist sınırı ihlalleri gözden kaçabiliyor, bu gözden sonuca etki edebilecek turlar tekrardan inceleniyor.
Seanstan sonra Vanthoor'un turunu inceleyen hakemler, Belçikalı sürücünün pist sınırlarını ihlal ettiğine, bu nedenle turunun silinmesine karar verdiler.
Kararın ardından bir önceki zaman turu geçerli sayıldı, bu da Racing Team Turkey'in ne yazık ki 11. sıraya düşerek Hyperpole mücadelesine katılma hakkını kaybetmesi anlamına geliyor.
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