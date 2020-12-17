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Le Mans / Son dakika

Porsche, LMDh'la birlikte spor araçların yeni bir altın çağa girmesini umuyor

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Porsche, LMDh'la birlikte spor araçların yeni bir altın çağa girmesini umuyor
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Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Porsche, 1980 ve 1990’lardaki gibi üreticilerin en yüksek yarış serilerine katılımı arttıkça spor araç yarışlarının yeni bir altın çağa girmesini umuyor.

Porsche fabrika motor sporları şefi Pascal Zurlinden, Alman üreticinin yeni LMDh prototipiyle FIA WEC ve IMSA gibi en üst yarış liglerine dönüşünün açıklanması sonrasında bu tahminde bulundu.

Zurlinden birçok üreticinin daha LMP2 temelli LMDh araçları tasarlayan Porsche ve Audi’ye ve WEC’e Le Mans Hiperaraçlarıyla katılacak olan Toyota ve Peugeot’'ya katılmasını beklediklerini ifade etti.

“Masanın etrafındaki üreticilere baktığınızda... bakalım en son kimler katılacak. Toyota, Audi, Peugeot gibi büyük isimler katılıyor, bakalım sırada kimler var.”

“80 ve 90’lardaki gibi birçok üreticinin olduğu zamanlara dönebiliriz. Ve herkes birkaç müşteri aracı da bulundurursa hepimiz için çok büyük bir olay haline gelebilir.”

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McLaren LMDh’a ilgisini belirtirken Ferrari, prototip yarışlara girmek için her 2 yolu da değerlendirdiklerini belirtti.

Honda grubu markalarından Acura da ARX-05 DPi araçlarının devamının gelebileceğini söyleyerek IMSA’ya devam etmek istediklerini ifade etti.

Zurlinden 1980 ve 1990’ların başındaki IMS GTP’yle Grup C arasında bir ilişki kurdu. Porsche aralarında Lancia, Jaguar, Nissan, Toyota ve Mercedes olmak üzere mevcut WEC’in öncü serisi Grup C’de yarışmıştı.

Kuzay Amerika’da ise Alman üretici Nissan, Jaguar, Chevrolet, Toyota ve diğerleriyle dünya şampiyonalarında kullandığı temel 962 dizaynıyla yarıştı.

Dünya şampiyonasında 956’yı ve Kuzay Amerika’da kardeş aracı 962’yi kullanan müşteri takımları her iki alanda da yarışlar kazandı.

Zurlinden Porsche’nin 2023’ten sonra WEC ve IMSA’da nasıl mücadele edeceklerini henüz belirlemediğini söylerken seçenekler arasında tam fabrika takımları, müşteri takımları ya da ikisinin de bulunduğunu söyledi.

Ama Porsche LMDh hibrit prototipinin özel alıcılara açık olacağının da açıkça ipuçlarını verdi..

Zurlinden Grup C ve IMSA GTP arasında benzerlikler çizerek müşteri takımların her iki şampiyonada da fabrika Porsche takımlarını yenebildiklerine işaret etti.

Ve Porsche’nin motor sporları DNA’sında araçlarının mücadele etmesinin yer aldığını söyledi.

Zurlinden:”Müşteri takımı kazandığında, fabrika takımımız olsa bile, günün sonunda bir Porsche olduğu için biz de çok mutlu olurduk.”

Porsche’nin hedefinin de müşteri araçları üretmeye tam odaklanmadan yeni programını yürütmek olduğunu söyledi.

Le Mans organizatörü ve WEC direktörü Automobile de l’Ouest, Porsche’nin 2022’de LMH ve LMDh araçlarıyla Hiperaraç sınıfında yarışacağı duyurusunu “dayanıklılık yarışları için mükemmel” olarak nitelendirdi.

ACO başkanı Pierre Fillon da Porsche ve Audi’nin LMDh projesine bağlılığının “ABD’yle (IMSA) yapılan tarihi anlaşmalarından destek alan regülasyonlarının, cezbedici bir teklif olduğunu kanıtladığını” belirtti.

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Bu Haber Hakkında

Seri Le Mans , WEC
Editör Gary Watkins

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