Porsche, LMDh aracının ilk görüntülerini yayınladı

Alman üretici, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) ve IMSA SportsCar Şampiyonası'nda mücadele edecek aracıyla alakalı dört yeni fotoğraf yayınlarken, bunlardan üçü LMP2 tabanlı aracın arkasını, biri tavan kısmını gösteriyor.

Dikkat çekici noktalardan birisi, difüzörün üstünde yer alan LED şeritler gibi görünüyor. Bu tasarım, geçen yılki çizimlerde kısmen gösterilmişti.

Arka kanat tasarımı daha önce çizim olarak gösterilene kıyasla önemli oranda değişirken, öne doğru eğimli olan yüzgeç kısmı da gözden kaçmıyor.

Henüz aracın ön kısmı yayınlanmadı ancak LMP1'deki selefi 919 Hybrid'le benzer şekilde derin bir burun ve benzer bir far tasarımına sahip olması bekleniyor.

Yarış aracının lansmanının, Noel'den önce yapılması ve kısa bir süre sonra da ilk pist üstü testlerinin başlaması bekleniyor.

First image of Porsche X Hypercar by Porsche Penske Motorsport

Fotoğraf: FIA WEC