Porsche, Le Mans'taki GTE Pro savaşına ''daha yakın olmayı beklemiş''

Posche, Le Mans'ta hayal kırıklığına uğradıkları bir 24 saat geçirdi ve ikinci yıl üst üste klasman liderlerine yaklaşmakta zorlandılar. Ancak GTE Pro klasmanında Ferrari ve Corvette'in ikinci araçlarının sorunlar yaşamasının ardından, Porsche araçları yarışı üçüncü ve dördüncü sırada tamamladı.

Özellikle düzlük hızında zorlanan araçlar, Ferrari'den saatte 3.4 km, #64 Corvette'in gördüğü en yüksek hızdan ise saatte 5.2 km daha yavaş kaldılar.

Kevin Estre, Neel Jani ve Michael Christensen'in kullandığı #92 araç üçüncü olsa da, Estre ve Jani Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda, #51 Ferrari'deki Alessandro Pier Guidi ve James Calado'nun 12 puan arkasındalar.

Porsche'nin WEC faaliyetlerinin başındaki Alexander Stehlig, markanın FIA ve yarışın organizatörü Automobile Club de l'Ouest'le görüşeceğini belirtti.

Stehlig şu ifadeleri kullandı: ''Yarış bizim için sadece zor değildi, aynı zamanda hayal kırıklığına uğratıcıydı da. Galibiyet için savaşmayı bekliyorduk.''

''İyi ve sistematik hazırlıklarımıza rağmen tur zamanı performanslarımız ve yüksek tempolarımız umduğumuz gibi gitmedi.''

''Her şeyi FIA ve ACO'yla brilikte analiz edeceğiz ve yarışta rakiplerimize neden yetişemediğimizi göreceğiz.''

Autosport tarafından, Porsche'nin bu farkı bekleyip beklemediği sorulan Zurlinden ise, ''Kesinlikle çok daha yakın olmayı bekliyorduk, bunu analiz etmeliyiz.'' dedi.

Yarışı kendi klasmanında dördüncü sırada tamamlayan #91 aracı Gianmaria Bruni ve Fred Makowiecki'yle paylaşan Richard Lietz de ''acı verici'' performansın ''yeterince iyi olmadığını'' belirtti.

''Eğer Le Mans'ta lastiğiniz patlamadıysa, takımınız hatasız bir iş çıkardıysa, iyi bir stratejiniz varsa ve bunların sonucunda sadece üçüncü ve dördüncü sırada bitiriyorsanız, bazı şeylere iyice bakmalısınız.''

''Bu sonuç yeterince iyi değil. Yarışı izleyen herkes, bunun bizim için acı verici bir 24 saat olduğunu biliyordur. Şimdi ise nedenine bakmalıyız.''

#91 Porsche GT Team Porsche 911 RSR - 19 LMGTE Pro, Gianmaria Bruni, Richard Lietz, Frederic Makowiecki Photo by: JEP / Motorsport Images

Zurlinden, takımın nerede problemler yaşadığını detaylandırdı ve Estre'nin dördüncü turda onu GTE Am araçlarının ardına düşüren spininden bahsetti. Zurlinden, aynı zamanda gece yarısı Rui Andrade'nin kaza yapan LMP2 ORECA'sından sonra çıkan güvenlik aracı hakkında da konuştu.

Jani, zamanı kötü denk gelen ve yedinci pit stopuyla çakışan, tüm pistte çıkan sarı bayraktan önce grubun lideriydi ancak sonrasında İsviçreli sürücü iki tur sonra tekrar pite girmek zorunda kaldı.

Zurlinden şu sözleri kullandı: ''İki çok önemli an olduğunu söyleyebilirim.''

''İlki Kevin'in attığı spindi çünkü bundan sonra düzlükteki performansımızdaki farkı gördük. GTE Am araçlarını geçerken zorlanıyordu.''

''Ancak eğer öndekilerle birlikte olsaydı, daha serbest sürerdi ve onları takip ederdi.''

''Sonrasında bir noktada güvenlik aracı da onu etkiledi.''

''O ilk gruptaydı, sonrasında güvenlik aracı çıktı ve kendini #91'le birlikte ikinci grupta buldu. bu da turun üçte birini kaybettiği anlamına geliyor. Bu geri alması zor bir durum.''

''Yavaş bölümlerde ve güvenlik araçlarında biraz şanslı olmanız gerekiyor, geçen yıllarda olduğu gibi. Bazen olumlu olur, bazen de olumsuz.''

''İlk önemli noktanın baştaki spin olduğunu söyleyebilirim, ikincisi de gece yarısından önce, güvenlik aracının gelip GTE klasmanını bölmesiydi .''