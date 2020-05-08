Porsche, Le Mans'a sadece iki araçla katılacak

Weissach merkezli marka, 2018'den bu yana Le Mans 24 Saat yarışına dört 911 RSR ile katılıyordu. Ancak bu yıl sadece iki araçla katılacak.

Porsche, küresel koronavirüs pandemisinden kaynaklanan ekonomik sorunlar ve seyahatle ilgili endişeler nedeniyle, iki IMS aracını Le Mans'a götürmemeye ve sadece Team Manthey tarafından yönetilen araçların bu yarışta yer almasına karar verdi.

Şimdi #93 Porsche'de Nick Tandy, Earl Bamber ve Matt Campbell yarışacak. #94 araçta ise üç Fransız; Patrick Pilet, Mathieu Jaminet ve Julien Andlauer yarışacak. Porsche'nin sürücü kadrosuna değişiklik yapması beklenmiyor.

Porsche'nin kararı sonrası GTE Pro sınıfında dokuz araç mücadele edecek; iki Porsche 911 RSR-19, üç Ferrari 488 GTEs, iki Corvette C8.Rs ve iki Aston Martin Vantage GTE.

Bu, yedek listede yer alan ByKolles LMP1 ve IDEC Sport Oreca LMP2'nin Le Mans'a katılabileceği anlamına geliyor.

Böylelikle LMP1'de yedi araç ve LMP2'de ise 25 araç olacak. Toplam araç sayısı ise yine 62 olarak kalacak.