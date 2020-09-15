Porsche, Le Mans özel renk tasarımlarını tanıttı

Hazırlanan özel tasarımda, Richard Attwood ve Hans Herrmann'ın 1970 Le Mans zaferinde kullandıkları tasarım anılacak.

91 numaralı Porsche aracında tam olarak aynı kırmızı ve beyaz renkler kullanılırken, 92 numaralı Porsche aracında ise kırmızı yerine siyah kullanılacak.

Manthey tarafından hazırlanan Porsche 911 RSR-19'lar art arda 3. sezon aynı pilotlar tarafından kullanılacak. 91 numaralı araçta Gianmaria Bruni, Richard Lietz ve Frederic Makowiecki; 92 numaralı araçta ise Laurens Vanthoor, Kevin Estre ve Michael Christensen yer alacak.

#92 Porsche GT Team Porsche 911 RSR: Michael Christensen, Kevin Estre, Laurens Vanthoor Photo by: Porsche Motorsport #91 Porsche GT Team Porsche 911 RSR: Gianmaria Bruni, Richard Lietz, Frederic Makowiecki Photo by: Porsche Motorsport

Porsche, koronavirüs nedeniyle IMSA'da mücadele eden CORE ekibinin çekilmesi nedeniyle GTE Pro sınıfında 2017'den sonra ilk defa iki araçla mücadele edecek.

Onların karşısında Ferrari ve Aston Martin fabrika takımları 2'şer araçla yer alacak. Ferrari'de ayrıca iki bağımsız araç yer alacak.

Bunun dışında, bu sene başında 911 RSR'nin yerini alan 911 RSR-19 ilk defa Le Mans 24 Saat'te mücadele edecek.