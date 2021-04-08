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Önceki / Le Mans, 2021 programını açıkladı, test günleri dönüyor
Le Mans / Son dakika

Porsche, Le Mans 24 Saat'e katılacağı sürücüleri açıkladı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Porsche, bu yılki Le Mans 24 Saat'in GTE Pro sınıfında mücadele edeceği iki araçta yarışacak sürücüleri açıkladı.

Porsche, Le Mans 24 Saat'e katılacağı sürücüleri açıkladı

Frederic Makowiecki, #91 Porsche 911 RSR-19'da Gianmaria Bruni ve Richard Lietz ile takım arkadaşı olmaya devam ederken, #92 aracın direksiyonunda Neel Jani ve Kevin Estre'ye ek olarak Michael Christensen olacak.

Hem Makowiecki hem de Christensen, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Portimao'da gerçekleştirilecek olan sekiz saatlik ikinci ayağında yer alacaklar.

Porsche ile arka arkaya sekizinci kez Le Mans'a katılacak olan Makowiecki, "Arka arkaya dördüncü yılımda Gimmi ve Richie ile Le Mans'taki #91 aracı sürenlerden birisi olmam harika."

"Birbirimize oldukça aşina olmuş bir üçlüyüz ve her zaman iyi yarışlar çıkardık. Ne yazık ki tüm bunlar henüz kendi sınıfımızda Le Mans'ı kazanmamız için yeterli olmadı, ancak bu yıl bunu değiştirebiliriz."

"Yeni yarış mühendisimiz John McGregor ile olan etkileşimi geliştirmek amacıyla Portekiz'deki WEC yarışına katılacağız. Le Mans haftasında bazı kısımlar üzerinde çalışmak için çok fazla zamanınız olmuyor, bu yüzden bunu Portimao'da gerçekleştireceğiz. Bu, bizi başlangıç için iyi ir konuma getiriyor." dedi.

Christensen, 2021 sezonundan önce Porsche'nin resmi fabrika ekibinden çıkarılan sürücülerden bir tanesiydi.

Danimarkalı sürücü, "Portimao yarışında #92 aracındaki ortak sürüşümüzü gerçekleştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Ayrıca, bu yılki Le Mans yarışında Porsche için yarışıyor olmaktan da büyük heyecan duyuyorum."

"Bu, takvimdeki en büyük, en zorlu ve en önemli yarış ve eğer başarılı olursak, gerçekten harika olacak. Umarım 2018'de yaptığımız gibi iyi bir performans ortaya koyarız. Bir başka sınıf zaferi elde etmek, bir rüyanın gerçekleşmesi olurdu." dedi.

Porsche fabrika sürücüsü Matt Campbell'ın GTE Am sınıfında Mücadele #77 Porsche Proton Competion'da Christian Ried ve Jaxon Evans ikilisine katılacağı açıklamıştı.

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Le Mans, 2021 programını açıkladı, test günleri dönüyor

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Le Mans, 2021 programını açıkladı, test günleri dönüyor
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Bu Haber Hakkında

Seri Le Mans , WEC
Pilotlar Frédéric Makowiecki , Michael Christensen
Takımlar Porsche Team
Editör Jamie Klein

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