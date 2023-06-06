Porsche, Le Mans öncesinde 963 ile önemli adımlar attığından emin

963'ün proje lideri Urs Kuratle, Porsche'nin Pazar günü her iki seansta da ilk üçe girmesinin ardından, geçen Pazar günkü Le Mans test gününü 'kesinlikle tatmin edici' olarak nitelendirdi.

Le Mans haftasının 8,47 millik Circuit de la Sarthe'deki ilk pist koşusu, Nisan sonunda Spa'daki bir önceki WEC turundan bu yana önemli bir test programını takip etti.

Monza, Paul Ricard ve ABD'deki Watkins Glen'de yapılan testler, Porsche Penske Motorsport takımının geçen ay Laguna Seca'da yapılan en son IMSA SportsCar Şampiyonası yarışını takip etti.

Autosport'a konuşan Kuratle, "Bu testler ve Amerika'da yaptığımız bir yarış boyunca çok ilerleme kaydettik ve çok fazla şey öğrendik." dedi.

Porsche LMDh, frenleme sırasında düşük kavrama durumlarında daha da kötüleşen bir denge sorunu ile mücadele etmişti.

Kuratle, Porsche'nin Spa'dan bu yana 'bu alanda gelişme kaydettiğini' açıkladı.

"Sürücüler bunu size söyleyecektir, ancak tamamen üstesinden geldiğimizi söyleyemem. Bu hâlâ en büyük sorunumuz ancak gelişiyoruz."

#75 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 of Felipe Nasr, Mathieu Jaminet, Nicholas Tandy, Matt Cambell Photo by: Paul Foster

"Umarım halletmişizdir ama bunu hafta sonuna kadar söyleyemeyeceğiz."

Test Günü'nde Ferrari pilotu Antonio Giovinazzi'nin ardından en hızlı ikinci isim olan Laurens Vanthoor, Le Mans'ta araçtan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vanthoor, "Genel olarak iyi hissettim ama hâlâ üzerinde çalışmamız ve geliştirmemiz gereken şeyler var."

"Zamanlama ekranında isminizi üstlerde görmek olumlu ve takımdaki herkesin morali için kesinlikle iyi bir şey." dedi.

Vanthoor, Ferrari 499P LMH'lerin en hızlısı Giovinazzi'nin 3:29.504'luk derecesine kıyasla 3:29.648'lik derecesiyle ikinci sırayı aldı.

Ancak Vanthoor, Tertre Rouge'daki bir pist limiti ihlali nedeniyle silinmemiş olsaydı günün en iyisi olacak olan 3:29.274 ile daha hızlı bir zaman kaydetmişti.

Jota müşteri Porsche takımı adına Yifei Ye 3:31.447 ile sabahın en hızlı üçüncü ismi olurken, Antonio Fuoco 3:30.686'lik derece elde etti.