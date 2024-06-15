Porsche: "Aynı yıl içinde Le Mans ve Daytona'yı kazanmak harika olur"

Penske'nin fabrika ekibi, 2024'te şimdiye kadar elde ettiği başarıları genişletmeyi hedefleyerek bu haftaki Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (WEC) önemli yarışı Circuit de la Sarthe'ye en büyük ödülü kazanma amacıyla gidiyor.

Porsche Penske Motorsport'un IMSA SportsCar Şampiyonası kolu, Ocak ayında Daytona klasiğinde unutulmaz bir zaferle sezonu açarken, operasyonun WEC tarafı Katar'daki açılış yarışını kazandı ve Daytona'ya giderken şampiyonada lider durumda.

#5 Porsche 963'ü Matt Campbell ve Frederic Makowiecki ile paylaşan Michael Christensen, Volkswagen Group markası ve ortağı olan Penske'nin yılın iki büyük spor araba yarışında en üst düzeydeki ödülleri almasının çok önemli bir başarı olacağını düşünüyor.

"Bu harika olur."

"Dürüst olmak gerekirse, içinde yer almak isteyeceğim birçok şey var. Bu yarışı Porsche Penske Motorsport için kazanmayı gerçekten hayal ediyorum.”

"Bu Porsche için toplamda 20. zafer olacak, Roger Penske için Le Mans'taki ilk zafer olacak. Ve Roger'ın ne kadar başarılı olduğunu biliyorsunuz.”

"Yani bu, hem Roger için hem Porsche için büyük bir dönüm noktası olacak ve biz sürücüler için de büyük bir dönüm noktası olacak. Yani bu, hepimiz için bir rüya olacak." dedi Danimarkalı sürücü Motorsport.com'a.

Dayanıklılık yarışlarında Porsche'nin çifte başarı elde etme olasılığı hakkında, #6 Porsche sürücüsü Laurens Vanthoor ekledi: "Bunu başarabilirsek oldukça büyük olacak. Penske için de. Yani bunu başarmamız için oldukça ikonik bir yıl olacak."

#5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Matt Campbell, Michael Christensen, Frederic Makowiecki Photo by: Alexander Trienitz

Bir otomobil üreticisinin aynı yıl içinde Daytona ve Le Mans'ta zafer kutlamasından bu yana otuz yılı aşkın bir süre geçti; 1990'da Jaguar, Group C-spec XJR-12'si ile iki büyük dayanıklılık yarışını kazandı.

Porsche, her iki yarışta en son 1987'de Al Holbert ve Derek Bell'in hem IMSA hem de o zamanki Dünya Spor Araba Şampiyonası'nda kazanan kadroda yer aldığı başarıyı elde etti.

Porsche'nin LMDh direktörü Urs Kuratle, Alman üreticinin dayanıklılık yarışlarındaki geçmişine bakıldığında insanların kazanmasını beklemelerinin doğal olduğunu, ancak kampta bu hafta sonu önemli bir sonuç elde etmek için büyük bir motivasyon olduğunu söyledi.

"Burada Le Mans'ta kazanmak için bir yıldır çalışıyoruz."

"Daytona'yı kazandıktan sonra, Le Mans'ı kazanmak... Yarıştan sonraki Pazartesi günü bana şampiyonayı kazanmanın ne kadar önemli olduğunu soracaksınız!”

"Açıkçası Porsche ile dayanıklılık yarışlarında kazanmak istiyorsunuz, kazanmak zorundasınız ve her yarışı kazanmalısınız çünkü bu çok önemli.”

"Yani ilk kez kazandığınızda, ikinci kez kazanmanız gerekiyor ve sonra kupayı tekrar almak için üçüncü kez kazanmanız gerekiyor.”

"Evet, bu iyi bir şey ama bu aynı zamanda Porsche ile ve Penske ile yarışıyorsanız bu bir baskı yaratıyor.”

"Penske bu yıl Indy 500 ve tüm bu yarışlarla çok şey başardı. Penske ile ve Porsche ve Penske ile kazanmak gerçekten güzel olurdu.”

"Ve Roger'ı da unutmamak gerekiyor, ona da bunu vermek için. O gerçekten 24 saatlik yarışları kazanmak istiyor. Bu, markalarla bunu başarmak için ekstra çaba sarf etmek için herkese ekstra bir itici güç." dedi Kuratle Motorsport.com'a.