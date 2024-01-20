Porsche, 963 motorundaki güncellemelerin Le Mans için onaylanmasını umuyor

Alman üretici, RS Spyder LMP2 ve 918 Spyder plug-in hibrid yol otomobilinde kullanılan normal aspirasyonlu ünitelerden geliştirilen 4.6 litrelik, çift turbolu LMDh motor için yeni bir krank mili üzerinde çalıştığını açıkladı.

Porsche'de LMDh projesinin başında bulunan Urs Kuratle, markanın güncellenmiş motoru yarıştırmak için bir zaman çizelgesi belirlemeden önce Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve IMSA SportsCar Şampiyonası'nın yönetim organından[Automobile Club de l'Ouest] onay beklediğini açıkladı.

Kuratle, "IMSA ve WEC'i FIA ile ortaklaşa düzenleyen Automobile Club de l'Ouest ile tartıştığımız konu, bunu bir sonraki sezonda değil de 2024'te başlatıp başlatamayacağımız."

"Eğer cevap hayır olursa, bunu çalıştırmıyoruz ve cevap evet ise ilk kez ne zaman çalıştıracağımızdan emin değiliz."

"Hepimizin bildiği gibi, krank milleri gibi değişikliklerin araçlara takılması aylar süren büyük bir teslim süresine sahip. Dayanıklılık testi yapmak için ilk parçalara sahip olmamız gerekiyor."

"Kesinlikle Le Mans'tan önce hiçbir yarışta kullanmayacağız. Le Mans'ta kullanıp kullanmayacağımızdan ise henüz emin değiliz. Bilmiyoruz." dedi.

Photo by: Charles Bradley Team Penske Porsche 963, engine detail

Kuratle, LMDh'de yalnızca bir homologasyona izin verildiğine dikkat çekti. Bu da motorun aynı anda WEC ve IMSA'da yarışan hem fabrika Penske hem de müşteri araçları olmak üzere tüm 963'lerde tanıtılması gerektiği anlamına geliyor.

Bu da 15/16 Haziran'da Le Mans'ta altı araç ve iki hafta sonra Watkins Glen 6 Saat IMSA turunda dört araç daha hazırlamak anlamına gelebilir.

Kuratle, "Eğer yeni bir şey sunuyorsanız, bunun tüm araçlarda olması gerekir. Eğer bunlar daha büyük parçalarsa, tedarik zinciri sorunlarıyla karşılaşırsınız." dedi.

Porsche planlanan motor güncellemelerinin arkasındaki nedenleri tam olarak açıklamadı. Ancak ilk sezon boyunca düz yüzey krank V8 ile ilgili titreşim sorunları yaşadı. Bu da dayanıklılık üzerinde olumsuz bir etkiye sahipti.

Revizyonların, geliştirilmesinin başlarında 919 Hybrid LMP1'de olduğu kadar önemli olup olmayacağı belli değil. Porsche, 2013 yazında otomobilin ilk uygun pist testinden sonra iki litrelik V4'ün ateşleme sırasının değiştirilmesini içeren bir yeniden tasarımı tercih etti.

Porsche ayrıca, motor değişikliğinin hem LMDh hem de Le Mans Hypercar prototiplerinin yaşam döngüsü boyunca izin verilen ve 'evo jokerleri' olarak adlandırılan beş performans geliştirmesinden biri olarak sayılıp sayılmayacağını da söylemedi.

Güvenlik ve dayanıklılığa yönelik revizyonlar serbest. Ancak üreticiler yine de değişiklikleri yapmak ve ardından homologasyonu güncellemek için izin almak üzere kural koyuculara başvurmalıdır.

Geçen yıl LMDh ve LMH için uyumlu hale getirilen evo joker sistemi, Kuratle'nin ACO/FIA ve IMSA ile onay süreci hakkındaki yorumlarını açıklayan bir müzakere sürecini etkin bir şekilde içeriyor.

Photo by: Richard Dole / Motorsport Images #6: Porsche Penske Motorsports, Porsche 963, GTP: Nick Tandy, Mathieu Jaminet, Kevin Estre, Laurens Vanthoor

Bu hafta sonu yarış öncesi Roar testiyle başlayacak olan Daytona 24 Saat IMSA sezon açılışında yarışacak dört 963, geçen yıla göre büyük ölçüde değişiklik göstermedi.

Kuratle, "Bir dizi küçük nokta var. Farklı sensörler veya farklı kablo düzenleri gibi şeyler."

"Araçta görsel hiçbir değişiklik olmayacak. Bu nedenle aracın karoserinde farklı bir şey fark etmeyeceksiniz. Aerodinamik parçalar aynı görünüyor."

"Bu sadece bir dizi ayrıntı, daha önce alüminyum olan ve dayanıklılık nedenleriyle çeliğe dönüştürdüğümüz bir malzeme değişikliği."

"Bunlar küçük ayrıntılar ve nispeten küçük bir liste." dedi.

Kuratle, araçların aralık ayı başında Daytona'da yapılan resmi IMSA testinde güncellenmiş teknik özelliklerle çalıştığını doğruladı.