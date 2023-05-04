Porsche, 2023 Le Mans 24 Saat için özel renk tasarımlarını tanıttı

Porsche Penske Motorsport'a ait üç aracın renk düzeni, çift puanının verileceği yarışta Porsche'nin 75. yıl dönümü kapsamında özel olarak hazırlanacak.

Porsche normalde iki araçla tam sezon yarışırken Le Mans'da üçüncü araç ekstra olarak mücadeleye dahil olacak ve o aracın numarası yine bu kutlamalar kapsamında 75 olacak.

Özel renk düzeninde burundan başlayan 15 çizgi geriye doğru genişliyor ve aracın arka bölümünü kaplıyor.

Her bir renk, markanın dayanıklılık yanını ve zengin spor araç yarışları geçmişinden gelen renklerini kutluyor.

Porsche 963, Porsche Penske Motorsport, livery for the 24h of Le Mans Photo by: Porsche Motorsport

Turuncu çizgi, 1970 ve 71'de JW Automotive ekibi tarafından yönetilen Gulf sponsorluğundaki 917K'lara şapka çıkarırken, yeşil ve mavi şeritler 1970'te Le Mans'da ikinci olan 917L Martini International "hippi" aracını hatırlatıyor.

Kırmızı ve sarı şeritler; 2006-08'de üç kez Amerikan Le Mans Serisi şampiyonluğunu ve 11 zaferi kazanan Porsche RS Spyder LMP2'ye atıfta bulunuyor.

Üç araç, aracın arkasında yer alan köpek balığı yüzgeci şeklindeki kanadın renkleriyle birbirinden ayırt edilebilecek. Bu bölüm 5 numaralı araçta siyah, 6 numaralı araçta beyaz, 75 numaralı araçta kırmızı olacak.

Porsche Motorsport patronu Thomas Laudenbach, "Bu tasarımın taraftarların kalbini hemen kazanacağından hiç şüphem yok."

"Porsche'nin Le Mans'daki zengin ve şanlı geçmişinden araç tasarımlarını benimsedik." dedi.

Porsche böylece Le Mans 24 Saat yarışlarına farklı renk tasarımlarıyla girme geleneğini de sürdürmüş oldu.

Porsche 963, Porsche Penske Motorsport, livery for the 24h of Le Mans Photo by: Porsche Motorsport