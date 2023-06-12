Pier Guidi: "Çakıl havuzuna çıktığımda yarışın bittiğini düşündüm!"

Le Mans'a döner dönmez tarih yazan #51 Ferrari sürücüleri Pier Guidi, James Calado ve Antonio Giovinazzi, damalı bayrağı 1 dakika 27 saniye farkla lider görmeyi ve Maranello'ya 58 senenin ardından ilk Le Mans ana klasman galibiyetini getirmeyi başardılar!

Ancak galibiyete giden yol tamamen pürüzsüz olmadı, nitekim gece yarısına yaklaşırken liderliğe yükselen Pier Guidi, önündeki bir araçtan kaçınmaya çalışırken çakıl havuzuna saplandı!

Neyse ki görevlilerin hızlı çalışmaları sayesinde araç sadece 2 dakika kaybederek yarışa dönebildi, sonrasında da #8 Toyota'yı geçerek yeniden zirveye yerleşti.

Yarışın ardından bu hatası hakkında konuşan Pier Guidi, "Dürüst olmak gerekirse zor bir andı. Bir kazadan kaçınmaya çalışırken ıslak zemine değdim ve kendimi çakıl havuzunda buldum."

"O an sadece görevlilerin hızlı hareket etmesini umdum, neyse ki aracı kurtararak harika bir iş çıkarttılar, bir tur bile kaybetmedim! Güvenlik aracı sayesinde de mücadeleye döndüm."

"Elbette çakıl havuzunda birkaç dakika geçirmek de hiç hoş bir duygu değildi, her şey bitmiş gibi hissediyordum. Utanç vericiydi."

"Ancak bitime uzun bir süre vardı ve Le Mans 24 Saat'te her şeyin olabileceğini biliyoruz. Pes etmedim, zorlamaya çalıştım ve mücadeleye geri döndüğümde, 'tamam, yapabiliriz' dedim." dedi.

Race winners Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi, Ferrari AF Corse Ferrari 499P Photo by: Alexander Trienitz

Ferrari için bir diğer sorun da pit stoplarda yaşandı, takım ilki bitime beş saat kala, diğeriyse sadece 20 dakika kala iki kez pitte aracı çalıştıramadı!

Bu hatalar yaklaşık iki dakikaya mal oldu, ancak ilk hatanın ardından takım tam gaz giderek yeniden avantaj sağlamayı başardı, ikincisinde ise #8 Toyota'nın epey geri düşmüş olmasından ötürü bir sıkıntı yaşanmadı.

Pier Guidi, "Araçta 'sahte' bir kırmızı ışık yandı ve aracı çalıştıramadık. Tüm sistemleri yeniden başlatmamız gerekiyordu ve prosedürün bir parçası olarak iki düğmeye birden basılı tutmalıydık, ben de bunu yaptım."

"Bu iki kez oldu, neyse ki ikincisinde daha hazırlıklıydık." dedi.

Pier Guidi'nin uzun süredir takım arkadaşlığını yapan Calado ve ekibin yeni üyesi Giovinazzi de zaferden ötürü mutluluklarını gizlemediler.

Calado "Elimizden geldiğince zorluyorduk. yarış boyunca her iki araç da [#51 Ferrari ve #8 Toyota] benzer hızdaydı."

"Sonuna kadar gelebildiğimize oldukça şaşırdık, çünkü dayanıklılık en büyük korkumuzdu." dedi.

Giovinazzi ise, "24 saat boyunca hayatta kalmayı beklemiyorduk. Ancak tüm ekip ve takım arkadaşlarım harika bir iş çıkardı, sonuç olarak zirvedeyiz."

"Ferrari'ye inanılmaz bir iş çıkardığı, 50 yıl sonra geri döndüğümüz ve Le Mans'ı kazandığımız için teşekkürler. Gerçekten gurur duymalıyız." dedi.

Podium: Winner #51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P of Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Photo by: Alexander Trienitz