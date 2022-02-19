Peugeot, Le Mans 24 Saat'e girmek için yakında karar verecek

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Peugeot'nun da parçası olduğu Stellantis grubunun motor sporları patronu Jean-Marc Finot, 11-12 Haziran'da yapılacak WEC yarışının katılım listesi yayınlanmadan önce bir karar verileceğini söyledi.

Finot, "Le Mans katılımcı listesi Şubat'ın sonunda ya da Mart'ın başında açıklanacak. Bundan önce bir karara varmamız gerekiyor." dedi.

Finot, Peugeot Sport'un hangi yönde bir karar vereceğine dair hiçbir ipucu vermedi.

"Zor bir karar olacak çünkü hepimiz olabildiğince kısa bir zamanda yarışmak istiyoruz."

"Ancak araç homologe edildiği andan itibaren dondurulacağı için çok fazla risk almak ve beş yıl boyunca bunun bedelini ödemek çılgınca olur."

Automobile Club de l'Ouest, Le Mans 24 Saat için 62 araçlık katılımcı listesinin 28 Şubat veya 1 Mart'ta yayınlanmasını beklediğini açıkladı. Yarış için kayıtlar 22 Şubat'ta sona eriyor.

Peugeot, bu yıl Le Mans'a girme kararı alması durumunda, 7 Mayıs'taki Spa WEC'in ikinci turunda iki 9X8'ini yarıştırma niyetini doğruladı.

Peugeot Sport WEC programının teknik direktörü Olivier Jansonnie, Spa'nın uzun zamandır planlarının bir parçası olduğunu söyledi.

"Bu her zaman söylediğimiz bir şeydi: Eğer Le Mans'ta yarışmak istiyorsak, Spa'da yarışmamız gerek."

"Le Mans için performans dengesini ayarlamak gerektiğini biliyoruz."

Loic Duval, Peugeot 9X8 Photo by: Peugeot Sport

Peugeot, geçen hafta Paul Ricard'da 9X8 ile ikinci pist testini gerçekleştirdi ancak aracın ileriye dönük gelişim planları açıklanmadı.

Jansonnie, aracın "karar verilmeden önce yeniden test yapacağını" söyledi.

Jansonnie ayrıca, aracı ne zaman yarıştıracaklarına karar vermenin bir "kumar olacağını" ancak Peugeot Sport takımının Aragon ve Paul Ricard'daki testlerin sonuçlardan memnu kaldıklarını söyledi.

"Yaptığımız simülasyonlardan ve şimdiye kadar gördüklerimizden memnunuz."

"Önemli olan dayanıklılık. Bu tamamen sahip olduğumuz sorunlara ve onları Le Mans için çözebilmemize bağlı."

Peugeot, geçen hafta Paul Ricard'da 9X8 ile üç günlük dayanıklılık denemelerine başladı ancak Jansonnie "buna bir dayanıklılık simülasyonu demek için çok erken" olduğunu vurguladı.

"Bir gece uzun süre boyunca sürdük ve aracı yolda tutmaya çalıştık."

"Ancak araçla ilgili herhangi bir şüphemizi pitte tutmayı tercih ediyoruz, 'dikkatli bakın ve herhangi bir sorun olmadığından emin olduğumuzda gönderin' diyoruz."

Peugeot Sport team members Photo by: Peugeot Sport

Peugeot'nun altı yarış pilotundan beşi, geçen hafta Salı ve Perşembe günleri arasında test için Paul Ricard'daydı.

Kevin Magnussen ve Mikkel Jensen, 9X8'de bir yarış pistinde ilk turlarını aldılar ve Paul di Resta, Loic Duval ve Gustavo Menezes ile aracı paylaştılar.

Jean-Eric Vergne ve test ve simülatör sürücüsü James Rossiter ise Paul Ricard testinde yer almadılar.