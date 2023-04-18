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Peugeot, Le Mans 24 Saat için özel renk düzenini tanıttı

Peugeot, iki 9X8 Hypercar'ının bu yılki Le Mans 24 Saat yarışında kullanacağı özel bir 'sanat otomobili' renk düzenini tanıttı.

Jamie Klein
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Peugeot, Le Mans 24 Saat için özel renk düzenini tanıttı

Fransız ekip Pazartesi günü Milano Tasarım Haftası etkinliğinde Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'ndaki araçlarının özel renk düzenini tanıttı.

İspanyol sanatçı J. Demsky, renk seçimiyle 1990'ların başında Le Mans'ı iki kez kazanan Peugeot 905'ten ilham alan bir tasarım yarattı. 

Peugeot tasarım direktörü Matthias Hossann, aracın renk düzeni hakkında şunları söyledi: "Peugeot 905; enerjisini ve yaratıcılığını kutlamak istediğimiz, 90'lı yılların bir simgesi. J. Demsky bu tutkuyu ve bu ilhamı açığa çıkarıyor."

"Sanatının grafik gücü; referanslı ama ultra modern Peugeot 9X8'i sokak sanatı ve teknolojiyi harmanlayan bir evrene taşıyor."

"Hem araç tasarımını hem de Le Mans 24 Saat yarışının 100. yıldönümünü kutlamak için gerçekten sanatsal bir performans."

 

Özel renk düzeni, Peugeot tarafından normal WEC sezonu için kullanılan standart, ağırlıklı olarak gri tasarımın yerini alacak.

Paul di Resta, Mikkel Jensen ve Jean-Eric Vergne, markanın 2011'den bu yana La Sarthe'deki ilk yarışı için #93 9X8'i kullanırken, Loic Duval, Gustavo Menezes ve Nico Muller #94 aracını kullanacak.

Peugeot WEC sezonuna zor bir başlangıç yaptı ve Duval, Menezes ve Muller geçen hafta sonu Portimao'daki ikinci yarışta beşinci olarak takımın en iyi sonucunu elde ettiler.

Takım, Hypercar üreticileri sıralamasında ise Vanwall ve Glickenhaus'un önünde beşinci sırada yer alıyor.

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