Peugeot hiper araçla 2022'de Le Mans'a dönecek!

Bir süredir dönüş üzerinde çalışan Peugeot, LMP2 temelli LMDh hazırlamak yerine LeMans Hypercar ile seriye döneceğini duyurdu.

Peugeot'dan yapılan açıklamada, özellikle aerodinamik özgürlük başta olmak üzere birçok kriterden dolayı LMH'yi tercih ettikleri belirtildi.

Üç defa Le Mans'da kazanan Peugeot, Le Mans 24 Saat hafta sonunda Le Mans Hypercar aracına dair ilk konsept çizimlerini yayınladı.

Peugeot, LMDh kurallarının açıklanmasının ardından bununla spora dönüşü değerlendirse de sonunda Le Mans Hypercar sınıfını tercih etmiş oldu.

Peugeot Hypercar teaser Photo by: Peugeot Sport Peugeot Hypercar teaser Photo by: Peugeot Sport

Peugeot, bugünkü açıklamasında 2022'de WEC'e döneceğini açıklasa da bunun sezon başında mı yoksa sezon ortasında bir noktada mı olacağına dair net bir şey söylemedi.

Motorsport.com'a konuşan Peugeot motor sporları başkanı Jean-Marc Finot, 2022'den önce bunun belli olmayacağını söyledi.

Finot, "Pozisyonumuz önceki dönemle aynı. Araç 5 sene boyunca dondurulacağı için, tasarımımızdan emin olmalıyız." dedi.

Henüz adı açıklanmayan LMH aracı, Paris'te Olivier Jansonnie teknik patronluğunda hazırlanacak.

Araçta ön aksta 200 kW güç üreten hibrit enerji dönüşüm sistemi olacak.

Peugeot 1992 ve 1993'te Grup C döneminde iki defa, ardından LMP1 908 HDi turbo dizel aracıyla bir defa Le Mans 24 Saat'i kazandı. Peugeot, 2012'de yeni hibrit turbo dizel dönemi için hazırlık yapsa da spordan çekilme kararı almıştı.

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