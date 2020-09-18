Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
MotoGP
R
MotoGP
San Marino GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Emilia-Romagna GP
18 Eyl
FP3:
12 Saat
:
12 Dakika
:
14 Saniye
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Estonya Rallisi
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Türkiye Rallisi
18 Eyl
2. Gün:
10 Saat
:
07 Dakika
:
14 Saniye
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Aragon II
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Barcelona
18 Eyl
SBK FP3:
11 Saat
:
17 Dakika
:
14 Saniye
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Berlin ePrix V
12 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Berlin ePrix VI
13 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Le Mans / Son dakika

Peugeot hiper araçla 2022'de Le Mans'a dönecek!

paylaşım
yorumlar
Peugeot hiper araçla 2022'de Le Mans'a dönecek!
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Peugeot, 2020'de Le Mans Hypercar (hiper araç) sınıfı ile Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın zirvesine dönüş yapacağını açıkladı.

Bir süredir dönüş üzerinde çalışan Peugeot, LMP2 temelli LMDh hazırlamak yerine LeMans Hypercar ile seriye döneceğini duyurdu.

Peugeot'dan yapılan açıklamada, özellikle aerodinamik özgürlük başta olmak üzere birçok kriterden dolayı LMH'yi tercih ettikleri belirtildi.

Üç defa Le Mans'da kazanan Peugeot, Le Mans 24 Saat hafta sonunda Le Mans Hypercar aracına dair ilk konsept çizimlerini yayınladı.

Peugeot, LMDh kurallarının açıklanmasının ardından bununla spora dönüşü değerlendirse de sonunda Le Mans Hypercar sınıfını tercih etmiş oldu.

Peugeot Hypercar teaser

Peugeot Hypercar teaser

Photo by: Peugeot Sport

Peugeot Hypercar teaser

Peugeot Hypercar teaser

Photo by: Peugeot Sport

Peugeot, bugünkü açıklamasında 2022'de WEC'e döneceğini açıklasa da bunun sezon başında mı yoksa sezon ortasında bir noktada mı olacağına dair net bir şey söylemedi.

Motorsport.com'a konuşan Peugeot motor sporları başkanı Jean-Marc Finot, 2022'den önce bunun belli olmayacağını söyledi.

Finot, "Pozisyonumuz önceki dönemle aynı. Araç 5 sene boyunca dondurulacağı için, tasarımımızdan emin olmalıyız." dedi.

Henüz adı açıklanmayan LMH aracı, Paris'te Olivier Jansonnie teknik patronluğunda hazırlanacak.

Araçta ön aksta 200 kW güç üreten hibrit enerji dönüşüm sistemi olacak.

Peugeot 1992 ve 1993'te Grup C döneminde iki defa, ardından LMP1 908 HDi turbo dizel aracıyla bir defa Le Mans 24 Saat'i kazandı. Peugeot, 2012'de yeni hibrit turbo dizel dönemi için hazırlık yapsa da spordan çekilme kararı almıştı.

Alakalı video

Le Mans 24 Saat: Pole pozisyonu #7 Toyota’nın, GTE Am’de Salih beşinci!

Önceki haber

Le Mans 24 Saat: Pole pozisyonu #7 Toyota’nın, GTE Am’de Salih beşinci!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Le Mans
Editör Gary Watkins

Çok Okunanlar Bugün

Sir Jim Ratcliffe kim ve Mercedes F1 takımıyla bağlantısı ne?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sir Jim Ratcliffe kim ve Mercedes F1 takımıyla bağlantısı ne?

WRC Türkiye Rallisi: İlk günün lideri Loeb!
WRC WRC / Yarış ayak raporu

WRC Türkiye Rallisi: İlk günün lideri Loeb!

2020 Türkiye Rallisi, TRTSpor2'de yayınlanacak
WRC WRC / Son dakika

2020 Türkiye Rallisi, TRTSpor2'de yayınlanacak

Ricciardo: "Renault, yere basma gücünü de geliştiriyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Renault, yere basma gücünü de geliştiriyor"

Sainz, Perez'in ayrılığı yüzünden Racing Point'e kızgın
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz, Perez'in ayrılığı yüzünden Racing Point'e kızgın

Rusya GP öncesinde Red Bull, mutsuz olan Verstappen ile görüşecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Rusya GP öncesinde Red Bull, mutsuz olan Verstappen ile görüşecek

Ferrari, Rusya’ya küçük güncellemeler getirmeyi planlıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Rusya’ya küçük güncellemeler getirmeyi planlıyor

Kovalainen: "Hamilton Ron Dennis'e, Alonso ise Flavio Briatore'ye benziyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Kovalainen: "Hamilton Ron Dennis'e, Alonso ise Flavio Briatore'ye benziyor"

Son Haberler

Peugeot hiper araçla 2022'de Le Mans'a dönecek!
LM24 Le Mans / Son dakika

Peugeot hiper araçla 2022'de Le Mans'a dönecek!

Le Mans 24 Saat: Pole pozisyonu #7 Toyota’nın, GTE Am’de Salih beşinci!
LM24 Le Mans / Sıralama turları raporu

Le Mans 24 Saat: Pole pozisyonu #7 Toyota’nın, GTE Am’de Salih beşinci!

Le Mans 24 Saat: Rebellion 4. antrenmanda da lider
LM24 Le Mans / Antrenman raporu

Le Mans 24 Saat: Rebellion 4. antrenmanda da lider

Goodyear, Le Mans 24 Saat yarışına geri döndü
LM24 Le Mans / Son dakika

Goodyear, Le Mans 24 Saat yarışına geri döndü

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Sainz, Perez'in ayrılığı yüzünden Racing Point'e kızgın

2
Formula 1

Sir Jim Ratcliffe kim ve Mercedes F1 takımıyla bağlantısı ne?

2s
3
WRC

WRC Türkiye Rallisi: İlk günün lideri Loeb!

3s
4
Formula 1

Ricciardo: "Renault, yere basma gücünü de geliştiriyor"

5
WRC

2020 Türkiye Rallisi, TRTSpor2'de yayınlanacak

Son Haberler

Peugeot hiper araçla 2022'de Le Mans'a dönecek!
LM24

Peugeot hiper araçla 2022'de Le Mans'a dönecek!

Le Mans 24 Saat: Pole pozisyonu #7 Toyota’nın, GTE Am’de Salih beşinci!
LM24

Le Mans 24 Saat: Pole pozisyonu #7 Toyota’nın, GTE Am’de Salih beşinci!

Le Mans 24 Saat: Rebellion 4. antrenmanda da lider
LM24

Le Mans 24 Saat: Rebellion 4. antrenmanda da lider

Goodyear, Le Mans 24 Saat yarışına geri döndü
LM24

Goodyear, Le Mans 24 Saat yarışına geri döndü

Le Mans 24 Saat: 3. antrenmanda Rebellion lider
LM24

Le Mans 24 Saat: 3. antrenmanda Rebellion lider

Son Videolar

2020 Le Mans 24 Saat: Start Gridi 02:16
Le Mans
3s

2020 Le Mans 24 Saat: Start Gridi

2020 La Mans 24 Saat: Hiper pole özeti 04:50
Le Mans

2020 La Mans 24 Saat: Hiper pole özeti

2020 24 Saat Le Mans: 1. sıralama özeti 05:10
Le Mans

2020 24 Saat Le Mans: 1. sıralama özeti

FIA WEC: Le Mans 24 Saat Teaser 00:52
Le Mans

FIA WEC: Le Mans 24 Saat Teaser

Le Mans - En büyük yarış 02:52
Le Mans

Le Mans - En büyük yarış

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.