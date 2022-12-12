'Pescarolo' ismi 2024'te Le Mans'a dönebilir

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2016 yılında Pescarolo markasının haklarını satın alan Jocelyn Pedrono, ünlü Fransız markasını bir müşteri aracıyla Le Mans 24 Saat ve FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na geri getirme niyetini açıkladı.

Efsanevi takım kurucusu ve dört kez Le Mans galibi Henri Pescarolo'nun projede yer almadığını belirtti.

Pedrono, Motorsport.com'un Fransızca yayınına, "Dayanıklılık yarışına geri dönmek her zaman hedefimiz olmuştur."

"Şu anda bütçeyi oluşturmak için çalışıyorum."

"Hypercar'da iki takım ile anlaşmam var. Kalbim bir yöne daha çok eğiliyor ama şu an için bir şey söyleyemem."

"Sadece bir araç satın almaktan değil, aynı zamanda gerçek bir teknik destekten bahsediyoruz."

"Daha çok Hypercar'a [LMH] bakıyoruz." dedi.

Bu, Pescarolo'nun 2009'da müşteri bazında yarıştığı 908 HDi FAP LMP1 Peugeot aracı ve Ferrari'nin, Pedrono'nun canlanan kadro için düşündüğü adaylar arasında olabileceğini gösteriyor.

Pescarolo en son 2012'de 03 şasiyle Aston Martin AMR-One ve Dome S102.5 ile Le Mans'ta yarışmıştı ve iki araç da finişi görememişti.