Penske, Le Mans'a dönmeye hazırlanıyor

Roger Penske, daha önce Le Mans 24 Saat yarışında iki kez yer aldı. Bunlardan ilki 1963'teydi ve ona pilot olarak katıldı. 1971 yılında ise takım yöneticisiydi.

Geçtiğimiz yıl Motorsport.com'a konuşan Penske, Le Mans'a dönüşün hedefleri arasında yer aldığını söylemiş, fakat zafer için yarışabilmek adına doğru şeylere ihtiyaçları olduğunu dile getirmişti.

Şimdi IMSA ve WEC ortak kurallara sahip olacak ve cuma günü Daytona'da konuşan Penske, Le Mans'a geri dönebileceklerini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Penske, "Birkaç yıldır bunu istiyoruz. Daytona'da varız, Petit Le Mans'da varız ve Sebring'de de varız.

"Le Mans daha önce kazanamadığımız şeylerden birisi. Orada iki kez yer aldım. Oraya gitmemiz gerekiyor, yarışmalı ve kazanmalıyız."

"İronik şekilde bu hafta sonuna bakarsanız, Daytona 24 Saat'te altı tane DPi sınıfı araca karşı yarışıyoruz. Prototip kategorisinde 20 araca ihtiyacımız var. Le Mans'ın üç Toyota'ya, iki Peugeot'ya ve dört Porsche'ye ihtiyacı yok. Onların 25 araca ihtiyacı var."

"Yani bu birliktelik, dünya standartları seviyesinde olan bu tür bir rekabetin gerçekleşmesini sağlayacak. Üreticiler Le Mans'a gitmek için 300 milyon dolar harcamak zorunda kalmazlar. Bunu aşağı çekebilirler ve hem Amerika'dan hem de dünyanın diğer bölgelerinden gelen insanları bu büyük yarışlara sokabiliriz. Bence bu harika bir şey." ifadelerini kullandı.