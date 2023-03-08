Pagenaud 11 yıl sonra Le Mans 24 Saat'e dönüyor!

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24 araçlık LMP2 gridine katılmaya ve Cool Racing'e ait bir ORECA 07-Gibson'ın direksiyonuna geçmeye hazırlanan Pagenaud'un takım arkadaşları ise Reshad De Gerus ve Vladislav Lomko olacak.

Son olarak 2011 sezonunda Le Mans 24 Saat'te yarışan ve Peugeot 908 LMP1 ile ikinci olan Pagenaud, böylece uzun bir aranın ardından seriye geri dönüyor.

Uzun süredir WEC'de bulunmamasına rağmen dayanıklılık yarışlarındaki tecrübesinden hiçbir şey kaybetmeyen Pagenaud, bu süre zarfında IMSA'da aktif olarak mücadele etti -dahası, son iki sezondur Meyer Shank Racing ile Daytona 24 Saat'te zafere ulaşmakta!

Pagenaud, "Le Mans'a geri döndüm! Yıldızlar sonunda bunun gerçekleşmesi için aynı hizaya geldi, bundan dolayı çok mutluyum!"

"2023 sezonu muhteşem olacak. Daytona 24 Saat, Indianapolis 500 ve Le Mans bir numaralı motor sporları etkinlikleri ve ben üçüne de aynı yıl katılacağım. Buna bayılıyorum!"

"Bu harika deneyimi dört gözle bekliyorum. Cool Racing genç bir ekip ama çok rekabetçi bir sınıfta en önde yarışmayı başarıyorlar, bu heyecan verici!" dedi.

#37 Cool Racing Oreca 07 - Gibson: Alexandre Coigny, Malthe Jakobsen, Nicolas Lapierre Photo by: JEP / Motorsport Images

Cool Racing bu yıl Le Mans 24 Saat'te iki araçla mücadele edecek. İkinci araçta Alexandre Coigny, Nicolas Lapierre ve Malthe Jakobsen yer alacak.

Takım patronu Anthony Megevand, "Bu yıl takımımız iki LMP2 ORECA 07 ile vites yükseltiyor."

"Bu hem bir onur hem de büyük bir sorumluluk: en rekabetçi ve en kalabalık sınıfta Le Mans standartlarına uygun olmak zorundayız! Ancak programımızı ve ekiplerimizi bunu göz önünde bulundurarak oluşturduk.

"Simon ekibimize pek çok açıdan büyük destek olacak. Teknik, deneyimli ve hızlı. Onu tanıyoruz ve birlikte güzel bir hikâye yazmak istiyoruz.

"Reshad ve Vladislav ile birlikte 47 numaralı araç güçlü bir rakip olacak." dedi.