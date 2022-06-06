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Ogier, Le Mans LMP2 galibiyeti için "bir aday olmadığını" düşünüyor

Ralli efsanesi Sebastien Ogier, Richard Mille Racing takımının, Le Mans 24 Saat'in LMP2 sınıfında "galibiyet için bir aday olmadığını" söyledi.

Jamie Klein
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Ogier, Le Mans LMP2 galibiyeti için "bir aday olmadığını" düşünüyor
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Ogier, WRC'de sekiz şampiyonluk kazandığı tam zamanlı kariyerini tamamlanmasının ardından, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası sezonunun bir parçası olarak bu yıl ilk kez Le Mans'ta mücadele edecek.

Ancak 38 yaşındaki sürücü, kendisinin ve Richard Mille Oreca 07-Gibson'daki takım arkadaşları Charles Milesi ve Lilou Wadoux'un, 27 araçlık LMP2 sınıfında galibiyet için mücadele etme ihtimallerinin düşük olduğuna inanıyor.

Ogier, "Sezonun ilk iki ayağı bizim için başka bir performans seviyesine ulaşma hedefiyle yapılan prova yarışlarıydı."

"Soğukkanlıyız çünkü galibiyet için bir aday olmadığımızı biliyoruz. Hedefimiz çok fazla geride olmamak. Tüm takım üyeleri ilerleme kaydetmemiz için bize olabilecek en iyi ekipmanı vermek istiyor." dedi.

Bununla birlikte Ogier, 2020-2021'de son iki WRC şampiyonluğunu elde ettiği ve GR010 Hybrid'i birçok kez test etmiş olduğu Toyota ile gelecekte yarışma imkanı olması için kendini kanıtlamayı umuyor.

Ogier, "LMP2 sınıfında öne çıkmak için buradayım ve eğer yeterince iyiysem ileride Toyota ile Hypercar'da neden sürmeyeyim?" dedi.

Ogier, Wadoux and Milesi's best finish in the WEC so far is eighth at Spa

Ogier, Wadoux and Milesi's best finish in the WEC so far is eighth at Spa

Wadoux da aynı zamanda bir Le Mans çaylağı ve takımdaki tek kadın.

Wadoux, "Burada sadece geçtiğimiz yıl bir destek yarışında sürdüm. Bu yüzden ne bekleyeceğimi bilmiyorum ama deneyimlemek için heyecanlıyım."

"Hedefimiz problemlerden kaçınmak, keyif almak ve yarışı bitirmek. Bunların dışında potansiyelimizi göstermek için her şeyi bir araya getirmek." dedi.

Geçen yıl WRT takımında Robin Frijns ve Ferdinand Habsburg ile birlikte LMP2 kazananların bir parçası olan Milesi, Richard Mille'in şansı hakkında daha iyimserdi.

Milesi, "Geçtiğimiz yıldan anladığım kadarıyla her şey mümkün ve hiçbir şey damalı bayrağı görene kadar bitmiş değil."

"Bu benzersiz pistte tüm sürprizler yaşanabilir."

"En önemli şey, bu uzun hafta sonu boyunca mütevazı kalmak ve açık bir zihne sahip olmak. Bu pist bazı yerlerde affetmiyor ve trafikten veya gece olmasından kaynaklananlar dahil olmak üzere tehlikelerden kaçınmamız gerekecek."

"Kendimizi kaptırmamalıyız ama gerçek bir şansımız olduğuna içtenlikle inanıyorum!" dedi.

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