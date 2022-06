Ogier, Le Mans LMP2 galibiyeti için "bir aday olmadığını" düşünüyor

Ogier, WRC'de sekiz şampiyonluk kazandığı tam zamanlı kariyerini tamamlanmasının ardından, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası sezonunun bir parçası olarak bu yıl ilk kez Le Mans'ta mücadele edecek.

Ancak 38 yaşındaki sürücü, kendisinin ve Richard Mille Oreca 07-Gibson'daki takım arkadaşları Charles Milesi ve Lilou Wadoux'un, 27 araçlık LMP2 sınıfında galibiyet için mücadele etme ihtimallerinin düşük olduğuna inanıyor.

Ogier, "Sezonun ilk iki ayağı bizim için başka bir performans seviyesine ulaşma hedefiyle yapılan prova yarışlarıydı."

"Soğukkanlıyız çünkü galibiyet için bir aday olmadığımızı biliyoruz. Hedefimiz çok fazla geride olmamak. Tüm takım üyeleri ilerleme kaydetmemiz için bize olabilecek en iyi ekipmanı vermek istiyor." dedi.

Bununla birlikte Ogier, 2020-2021'de son iki WRC şampiyonluğunu elde ettiği ve GR010 Hybrid'i birçok kez test etmiş olduğu Toyota ile gelecekte yarışma imkanı olması için kendini kanıtlamayı umuyor.

Ogier, "LMP2 sınıfında öne çıkmak için buradayım ve eğer yeterince iyiysem ileride Toyota ile Hypercar'da neden sürmeyeyim?" dedi.

Ogier, Wadoux and Milesi's best finish in the WEC so far is eighth at Spa