Ogier, 2023'te Toyota'nın üçüncü aracıyla Le Mans'a katılabilir

Ogier, sekizinci şampiyonluğunu elde ettikten sonra tam zamanlı Dünya Ralli Şampiyonası kariyerini sonlandırdı ve 2022'de Japon üretici ile kısmi bir programa katılmayı planlasa da, Le Mans tutkusuyla spor otomobil yarışlarındaki seçenekleri de değerlendiriyor.

Ogier, geçen ay Bahreyn'de yapılan sezon sonrası FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası çaylak testinde GR010 Hybrid'i kullandı ve olumlu bir izlenim bıraktı. Ancak Fransız sürücü daha sonra, gelecek sezon dayanıklılık yarışı deneyimi kazanmak için en gerçekçi seçeneğinin LMP2 sınıfında olacağını kabul etti.

Ogier'in Bahreyn'de yer alması, Toyota'nın, TS050 Hybrid LMP1'lerinden üçüne girdiği 2017'den bu yana ilk kez Le Mans'ta üçüncü bir aracı çalıştırabileceği yönünde bazı spekülasyonlara yol açtı.

Bu seçenek gelecek yıl için masadan kalkmış gibi görünse de, takım patronu Kobayashi, 2023 olasılığını reddetmedi.

Kobayashi, Perşembe gecesi FIA Ödül Töreni'nde, Ogier'i Le Mans planlarına dahil etmenin bir yolunu bulup bulamayacakları sorulduğunda, "Üçüncü bir araç koymak büyük bir iş ve son birkaç yıldır WEC ve Le Mans'taki tüm yarışlar için iki aracımız oldu."

"Eğer üçüncü bir araç koymak istiyorsak tüm mekanikleri, mühendisleri ve sürücü tarafını da hazırlamamız gerekiyor. 2022 için çok zor olacağını söyleyebilirim çünkü zaman kısıtlı. Ancak 2023 için seçeneklerden biri olabilir."

"Elbette Sebastien Bahreyn'de sürdüğünde hızlıydı. Ralliden asfalt yarışına ve spor arabalara gelen biri olarak, bunun büyük bir fark olduğunu söyleyebilirim ama Sebastien başından beri oldukça iyi sürüyordu. Bence bu o bizim aracımızla Le Mans'ta yarışmak istiyorsa oldukça ilginç olabilir."

"Ona sürmesi için daha fazla fırsat vermeye çalışacağız ve üçüncü bir araç yapıp yapmayacağımızı göreceğiz; bence muhtemelen bu onun için bir fırsat olabilir." dedi.

Ogier, yeni hibrit motorlu Toyota Yaris ile Monte Carlo'daki WRC sezon açılışında yarışmak dışında 2022 için herhangi bir planını henüz kesinleştirmediğini söyledi.

Bahreyn testi hakkında Ogier, "Bu dünyayı keşfetmek için harika bir fırsattı ve her şey yolunda gitti diyebilirim."

"Her zaman çok farklı bir spor olduğunun farkındaydım ve öğrenecek çok şeyim var ama bu mücadele beni motive edecek."

"Önümüzdeki aylar için plan, biraz daha test yapmak ve belki ikinci bir kategoride bazı yarışlarda yer almak. Şu anda net bir plan yok ama yarış tutkusu var. Gelecek yıla dair biraz daha zaman istiyorum ama aynı zamanda yeni bir meydan okumaya hazırlanmaya çalışıyorum." dedi.