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NASCAR ekibi, Le Mans'tan mutlu ayrılıyor

Le Mans 24 Saat'te damalı bayrağa ulaşmayı başlayan NASCAR Next Gen aracı göz doldururken, Garage 56 proje lideri Chad Knaus yarış başlar başlamaz kazanmış gibi hissettiklerini söylüyor.

Charles Bradley
Ekleyen:
#24 Hendrick Motorsports Chevrolet Camaro ZL1 of Jimmie Johnson, Mike Rockenfeller, Jenson Button

Bu yıl 75. sezonunu kutlayan NASCAR, bu kapsamda Garage 56 projesine dahil olarak Le Mans 24 Saat'e geri dönüş kararı aldı!

Hendrick Motorsport ile ortaklık kuran seri yönetimi, Le Mans için modifiye edilmiş bir Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 ile piste çıktı.

Jenson Button, Mike Rockenfeller ve Jimmie Johnson gibi bir kadroyla piste çıkan araç, yarışı 39. sırada tamamlamasına rağmen göz doldurdu, nitekim GTE Am sınıfındaki tüm araçlardan daha hızlıydı ve bir problem yaşamasa daha da önlerde yer alabilirdi.

Yarışın ardından konuşan Chad Knaus, "Aslında daha yarış başlar başlamaz kazanmış gibi hissettim. Gururluyum, çünkü birkaç kişi dışında takımdaki kimsenin tam zamanlı işi dayanıklılık yarışları değil!"

"Herkes bu görevi bir tutku projesi olarak kabul etti ve istediği için projenin içinde yer aldı. Böyle insanları bir araya getirebilirseniz her şeyi yapabilirsiniz." 

#24 Hendrick Motorsports Chevrolet Camaro ZL1 of Jimmie Johnson, Mike Rockenfeller, Jenson Button

#24 Hendrick Motorsports Chevrolet Camaro ZL1 of Jimmie Johnson, Mike Rockenfeller, Jenson Button

Photo by: JEP / Motorsport Images

Takımın yanı sıra NASCAR aracına aşırı tanıdık olmayan Button ve Rockenfeller da yarışı tamamlamaktan ötürü oldukça mutlu.

97 tur atan Button, "Takım harikaydı. Bir NASCAR aracını alıp Le Mans 24 Saat aracına dönüştürmek kesinlikle şaşırtıcı."

"Zor bir yarıştı, herkes yoğun duygular içindeydi, herkes yorgundu. Yarış bitti ve hepsi bu kadardı. Bu araç ilk ve son kez yarıştı."

"Bu üzücüydü, ancak sadece anı yaşamayı düşünmeliyiz." dedi.

Rockenfeller ise "Yarışı bitirmek inanılmaz, bu bir numaralı önceliğimizdi.

"Bunun ileride çocuklarımla birlikte hatırlayacağım bir şey olduğunu ve her zaman hafızamda üst sıralarda yer alacağını düşünüyorum."

"Sadece takım arkadaşlarım değil, takımdaki herkes mükemmeldi. Tüm bu yolculuk için ne diyebilirim ki? Çok fazla arkadaş edindim. Ve bence iyi bir iş çıkardık." dedi.

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