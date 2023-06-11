NASCAR efsanesi Jimmie Johnson, ilk Le Mans tecrübesinde "epey korkmuş"

Garage 56 projesi kapsamında Le Mans 24 Saat'te piste çıkan NASCAR Next Gen Chevrolet Camaro ZL1'in direksiyonunda üç tecrübeli isim var: Jenson Button, Mike Rockenfeller ve Jimmie Johnson!

Bu üç isim arasında Johnson'ın ayrı bir yeri var, nitekim kendisi açık kokpit veya spor araç disiplinlerinden değil, bizzat "stock car" disiplininden geliyor, yani yağmurda sürmeye alışkın değil.

Gece saatlerinde aracı devralan Johnson, bu nedenle farklı bir mücadeleyle karşı karşıya kaldı; hem yağmur nedeniyle kayganlaşan bir pistte sürüş yapacaktı, hem de karanlık ile yağmurun birleşiminden doğan görüş problemlerini bertaraf etmek zorunda kalacaktı.

Tüm tecrübesizliğine rağmen iyi bir iş çıkartan Johnson, aracı tek parça halinde garaja getirmeyi ve bu heyecanlı deneyimden sorunsuz ayrılmayı başardı.

Araçtan indikten sonra konuşan Johnson, "Korkutucuydu, özellikle de olayın gerçekleşme şekli -turun başında bir sağanak yağmur vardı ve bardaktan boşanırcasına yağıyordu."

"İlk olarak kuru zemin lastikleriyle gittik, sağanak yağmuru gördükten sonra pite döndük ve performans farkını görmek için ıslak zemin lastiklerine geçtik. Sadece 2 veya 3 tur sonra pist kurumaya, lastikler de bozulmaya başladı."

"Kuru zemin lastiklerine geçtikten sonra klasmanımızın [GTE Am] en hızlısı bizdik, diğerlerini tek tek geride bırakmaya başlamıştık." dedi.

Johnson'ın yağmur altındaki bölümü toplam 2 saat 52 dakika sürdü, NASCAR efsanesi bu periyotta 33 tur attı.

#24 Hendrick Motorsports Chevrolet Camaro ZL1 of Jimmie Johnson, Mike Rockenfeller, Jenson Button Photo by: Rainier Ehrhardt