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Le Mans / Özel Haber

Motorsport Heroes: Kristensen ilk Le Mans 24 Saat galibiyeti hakkında konuştu

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Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
11 Nis 2020 13:24

Manish Pandey'in çektiği Motorsport Heroes filmi, Motorsport.tv'de yayında. Filmde dört motor sporları efsanesi, kendilerinin başarıları, başarısızlıkları, kişisel sıkıntıları ve ölüm tehlikesi geçirdikleri kazaları hakkında konuşuyorlar. Bugün ise Tom Kristensen'dan, aldığı dokuz Le Mans 24 Saat galibiyetinden ilkinin hikayesini dinliyoruz.

'Bay Le Mans' lakabı ile alınan Kristensen, ilk Le Mans galibiyetini Joest Racing takımı ile alırken diğer galibiyetlerini ise Audi markası ile almayı başardı. Ancak 1997'de aldığı o galibiyet, eski F1 yarışçıları olan Michele Alboreto ve Stefan Johansson ile beraber paylaştığı bir Porsche WSC-95 ile geldi. 

Filmde Kristensen, ilk galibiyeti hakkında şunları söyledi: "Gece, saat 03.00'e yakın bir zamanda sürüş yaparken - ve bu o anda aklıma geldi - podyum için mücadele edebileceğim bir takım ile yarışıyordum. Bununla beraber tur zamanlarım da gelişmeye başladı."

"Sürmeye devam ettim ve bir anda takım patronu Ralf Juttner, radyodan bana 'Schnellste runde, schnellste runde, Tom' dedi - yani en hızlı turu attığımı söyledi."

"Bir tur sonra 'Tur rekoru, tur rekoru! Sakin ol genç adam! Sakin ol!' diye bağırıyordu. Bir Alman sizinle İngilizce konuşuyordu... (Gülüyorlar) Çok mutluydum."

"Öndeki fabrika araçlarından birini yakaladık ve geride bıraktık, daha sonra da yarışı kazandık. Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştım, hiçbir şey benden Le Mans 24 Saat kadar bir şey almamıştı."

Filmin tamamını, Motorsport.tv'ye aylık $4.99/€4.50/£3.99 ödeyerek izleyebilirsiniz. 

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Bu Haber Hakkında

Seri Le Mans
Pilotlar Tom Kristensen
Takımlar Team Joest
Editör Charles Bradley

Le Mans Sıradaki seans

Le Mans 24 Saat

Le Mans 24 Saat

12 Eyl - 20 Eyl

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