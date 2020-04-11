Motorsport Heroes: Kristensen ilk Le Mans 24 Saat galibiyeti hakkında konuştu

'Bay Le Mans' lakabı ile alınan Kristensen, ilk Le Mans galibiyetini Joest Racing takımı ile alırken diğer galibiyetlerini ise Audi markası ile almayı başardı. Ancak 1997'de aldığı o galibiyet, eski F1 yarışçıları olan Michele Alboreto ve Stefan Johansson ile beraber paylaştığı bir Porsche WSC-95 ile geldi.

Filmde Kristensen, ilk galibiyeti hakkında şunları söyledi: "Gece, saat 03.00'e yakın bir zamanda sürüş yaparken - ve bu o anda aklıma geldi - podyum için mücadele edebileceğim bir takım ile yarışıyordum. Bununla beraber tur zamanlarım da gelişmeye başladı."

"Sürmeye devam ettim ve bir anda takım patronu Ralf Juttner, radyodan bana 'Schnellste runde, schnellste runde, Tom' dedi - yani en hızlı turu attığımı söyledi."

"Bir tur sonra 'Tur rekoru, tur rekoru! Sakin ol genç adam! Sakin ol!' diye bağırıyordu. Bir Alman sizinle İngilizce konuşuyordu... (Gülüyorlar) Çok mutluydum."

"Öndeki fabrika araçlarından birini yakaladık ve geride bıraktık, daha sonra da yarışı kazandık. Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştım, hiçbir şey benden Le Mans 24 Saat kadar bir şey almamıştı."

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