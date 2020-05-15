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Le Mans / Son dakika

Motorsport Games işbirliği ile sanal Le Mans 24 Saat yarışı yapılacak

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Motorsport Games işbirliği ile sanal Le Mans 24 Saat yarışı yapılacak
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
15 May 2020 16:09

Bu sene haziran ayında yapılması planlanan ancak koronavirüs nedeniyle ertelenmek zorunda kalan Le Mans 24 Saat yarışının yerine Motorsport Games, ACO ve WEC tarafından sanal Le Mans 24 Saat yarışı düzenlenecek.

Sanal Le Mans 24 Saat yarışı, 13-14 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.

Profesyonel yarış pilotları ve eSpor yarışçılarından oluşan ekipler, Le Mans 24 Saat sanal yarışında mücadele edecekler. Bu organizasyon tüm dünyada televizyondan canlı olarak yayınlanacak.

Bu sene normalde 13 Haziran'da ünlü Le Mans 24 Saat yarışının gerçekleştirilmesi planlanıyordu ancak koronavirüs nedeniyle yarış ertelenmek zorunda kaldı.

Organizatör federasyon ACO ve FIA WEC serisi, sanal Le Mans 24 Saat yarışı için Motorsport Games ile işbirliği yaptı. Motorsport Games, geçen sene Le Mans Esports Serisi'ni gerçekleştirmişti. Geçen seneki final yarışı 200.000 izlenme almıştı.

Le Mans Esports Series Super Final

Le Mans Esports Series Super Final

Photo by: Rainier Ehrhardt

Le Mans Esports Series Super Final winners Veloce Esports

Le Mans Esports Series Super Final winners Veloce Esports

Photo by: Rainier Ehrhardt

Motorsport Games göstermiş olduğu başarılarla birçok yarış serisinin resmi eSpor partneri olmayı başardı. Le Mans dışında NASCAR, Formula E ve Dünya Rallycross Şampiyonası sanal yarış serilerinin gerçekleştirilmesi ve hem internetten hem de televizyondan yayınlanması için Motorsport Games ile anlaştılar.

 Yarış şu şekilde olacak:

  • Takımlar 4 pilottan oluşacak. Her pilot kadrosunda en az 2 profesyonel yarış pilotu, maksimum 2 eSpor yarışçısı olacak.
  • Yarışlar, Studio 397 tarafından sağlanan ve desteklenen rFactor 2 simülasyon platformunda gerçekleştirilecek.
  • Gridde en fazla 50 araç olacak
  • Gridde sadece LMP2 ve GTE sınıfı araçlar olacak. Takımlar kendi renk tasarımını yapabilecekler.
  • Yarışlar değişken hava şartlarında, gündüz ve gece şeklinde gerçekleşecek. Yarış Direktörü etkinlik boyunca sportif davranışları yakından takip edecek.
  • Pilot değişimi zorunlu olacak. Her bir pilotun minimum 4, maksimum 7 saat sürüş yapması gerekecek.
  • Yarış Paris'teki bir televizyon stüdyosundan canlı olarak anlatılacak ve yarış içerisinde özel konuklar yayına bağlanacak.

Yarışa katılacakların listesi önümüzdeki haftalarda yayınlanacak.

Le Mans Esports Series Final

Le Mans Esports Series Final

Le Mans Esports Series Super Final

Le Mans Esports Series Super Final

Photo by: Rainier Ehrhardt

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