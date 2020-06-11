Öne çıkan etkinlikler
eSpor
R
eSpor
Supercars Eseries: Round 10
10 Haz
-
10 Haz
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Sanal Le Mans 24 Saat
13 Haz
-
14 Haz
Etkinlik Bitti
Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi
R
Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi
F1 Ligi Raund XIII: Belçika
04 Haz
-
04 Haz
Etkinlik Bitti
R
Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi
F1 Ligi Raund XIV: İtalya
11 Haz
-
11 Haz
Yarış:
11 Saat
:
44 Dakika
:
37 Saniye
Tüm programı gör
TOSFED Dijital Şampiyonası
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund II: Interlagos
06 Haz
-
06 May
Etkinlik Bitti
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund III: Brands Hatch
20 Haz
-
20 Haz
Yarış:
9 gün
Tüm programı gör
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
22 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
27 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Çek GP
Biletler
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
55 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
Biletler
13 Ağu
-
16 Ağu
Sıradaki Etkinlik
62 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
-
19 Tem
Postponed
R
WRC
Türkiye Rallisi
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
104 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Donington Park
03 Tem
-
05 Tem
Postponed
R
World Superbike
Assen
21 Ağu
-
23 Ağu
Postponed
Formula E
R
Formula E
Jakarta ePrix
05 Haz
-
06 Haz
Etkinlik Bitti
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Le Mans / Son dakika

Montoya, Üçlü Taç için Le Mans'a dönmek istiyor

paylaşım
yorumlar
Montoya, Üçlü Taç için Le Mans'a dönmek istiyor
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
11 Haz 2020 06:00

Juan Pablo Montoya, motor sporlarındaki üçlü tacı tamamlamak için tekrar Le Mans'da mücadele etmek istediğini söyledi.

Bu hafta sonu Sanal Le Mans 24 Saat yarışına katılacak olan Montoya, Formula 1'de Monaco GP'yi ve IndyCar'da Indy 500 yarışını kazandığı için Üçlü Taç kazanmaya yakın isimlerden birisi. Montoya Le Mans 24 Saat yarışını kazanırsa bunu başarmış olacak. Bu başarıyı şu ana kadar elde eden tek isim var o da Graham Hill.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek organizasyon için Motorsport.com'a konuşan Montoya, "Burada kazanırsam, bunu gerçek yarışla kıyaslayamazsınız. Böylesi harika bir organizasyon düzenliyor olmaları çok güzel ancak burada Üçlü Tacı kazanma şansım varmış gibi düşünmüyorum." dedi.

Buna karşı Montoya, gerçek Le Mans 24 Saat yarışına dönmekle ilgilendiğini söyledi. Montoya, 2018'de United Autosport ile LMP2 sınıfında Le Mans'a katılmış ve 7. olmuştu.

Amerikalı Penske takımı, LMDh kuralları sayesinde 1971'den bu yana ilk defa Le Mans'a dönmeyi düşünüyor. Montoya, böyle bir şans doğması halinde yarışmayı ve galibiyet fırsatı vermeyi reddetmiyor.

Montoya, "Şu anki hibritle ve yeni paketle, orada yarışma fırsatımız olursa gerçekten çok eğlenceli olur."

"Le Mans'a gidip genel klasmanda kazanma mücadelesi vermek heyecan verici olur. İnanın bana, böyle bir fırsat gelirse, onun için hazırlık sanal Le Mans'dan daha farklı olur."

"Üçlü Tacı kazanmak istiyor muyum? Evet ancak bunu 'Evet, orayı gerçekten kazanmak istiyorum çünkü Fernando da orada başarılı olmak istiyor' şeklinde görmüyorum."

"Bunu başarmaya çalışmak güzel olur çünkü Le Mans 24 Saat çok büyük bir etkinlik ve katılabileceğiniz büyük yarışlardan birisi." dedi.

#32 United Autosports Ligier JSP217 Gibson: Hugo de Sadeleer, Will Owen, Juan Pablo Montoya

#32 United Autosports Ligier JSP217 Gibson: Hugo de Sadeleer, Will Owen, Juan Pablo Montoya

Photo by: Nikolaz Godet

Sonraki haber
ESPN, Sanal 24 Saat Le Mans'ı canlı yayınlayacak

Önceki haber

ESPN, Sanal 24 Saat Le Mans'ı canlı yayınlayacak

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Le Mans
Pilotlar Juan Pablo Montoya
Editör Stefan Mackley

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Bottas: "Mercedes, Vettel'le anlaşma ihtimalini reddetti"

2
Formula 1

Williams'ı satın almak isteyen üç farklı aday olabilir

43dk
3
Formula 1

Hamilton: "Hiç paslanmış gibi hissetmedim"

4
Le Mans

Montoya, Üçlü Taç için Le Mans'a dönmek istiyor

1s
5
Formula 1

Ricciardo: "Eğer şampiyon olamazsam hayal kırıklığı yaşayacağım"

Son Videolar

Le Mans - En büyük yarış 02:52
Le Mans

Le Mans - En büyük yarış

Ford v Ferrari (Asfaltın Kralları) – Aslında neler oldu? 12:20
Le Mans

Ford v Ferrari (Asfaltın Kralları) – Aslında neler oldu?

MissionH24 Le Mans 24 Saat tanıtımı 00:49
Le Mans

MissionH24 Le Mans 24 Saat tanıtımı

Le Mans 24 Saat - Yarış özeti 02:59
Le Mans

Le Mans 24 Saat - Yarış özeti

Rebellion'dan Thomas Laurent kazası 00:45
Le Mans

Rebellion'dan Thomas Laurent kazası

Son Haberler

Montoya, Üçlü Taç için Le Mans'a dönmek istiyor
LM24

Montoya, Üçlü Taç için Le Mans'a dönmek istiyor

ESPN, Sanal 24 Saat Le Mans'ı canlı yayınlayacak
eSpr

ESPN, Sanal 24 Saat Le Mans'ı canlı yayınlayacak

Wickens, Sanal Le Mans 24 Saat gridine katıldı
eSpr

Wickens, Sanal Le Mans 24 Saat gridine katıldı

Glickenhaus, 2021 WEC sezonunda iki hiper araca sahip olacak
LM24

Glickenhaus, 2021 WEC sezonunda iki hiper araca sahip olacak

Motor sporları dünyasının yıldızları, Sanal Le Mans 24 Saat'te buluşacak
eSpr

Motor sporları dünyasının yıldızları, Sanal Le Mans 24 Saat'te buluşacak

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.