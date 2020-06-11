Montoya, Üçlü Taç için Le Mans'a dönmek istiyor

Bu hafta sonu Sanal Le Mans 24 Saat yarışına katılacak olan Montoya, Formula 1'de Monaco GP'yi ve IndyCar'da Indy 500 yarışını kazandığı için Üçlü Taç kazanmaya yakın isimlerden birisi. Montoya Le Mans 24 Saat yarışını kazanırsa bunu başarmış olacak. Bu başarıyı şu ana kadar elde eden tek isim var o da Graham Hill.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek organizasyon için Motorsport.com'a konuşan Montoya, "Burada kazanırsam, bunu gerçek yarışla kıyaslayamazsınız. Böylesi harika bir organizasyon düzenliyor olmaları çok güzel ancak burada Üçlü Tacı kazanma şansım varmış gibi düşünmüyorum." dedi.

Buna karşı Montoya, gerçek Le Mans 24 Saat yarışına dönmekle ilgilendiğini söyledi. Montoya, 2018'de United Autosport ile LMP2 sınıfında Le Mans'a katılmış ve 7. olmuştu.

Amerikalı Penske takımı, LMDh kuralları sayesinde 1971'den bu yana ilk defa Le Mans'a dönmeyi düşünüyor. Montoya, böyle bir şans doğması halinde yarışmayı ve galibiyet fırsatı vermeyi reddetmiyor.

Montoya, "Şu anki hibritle ve yeni paketle, orada yarışma fırsatımız olursa gerçekten çok eğlenceli olur."

"Le Mans'a gidip genel klasmanda kazanma mücadelesi vermek heyecan verici olur. İnanın bana, böyle bir fırsat gelirse, onun için hazırlık sanal Le Mans'dan daha farklı olur."

"Üçlü Tacı kazanmak istiyor muyum? Evet ancak bunu 'Evet, orayı gerçekten kazanmak istiyorum çünkü Fernando da orada başarılı olmak istiyor' şeklinde görmüyorum."

"Bunu başarmaya çalışmak güzel olur çünkü Le Mans 24 Saat çok büyük bir etkinlik ve katılabileceğiniz büyük yarışlardan birisi." dedi.