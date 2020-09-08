Montoya, DragonSpeed ile Le Mans 24 Saat'e dönüyor
İki kez Indy 500 galibi ve eski F1 pilotu Juan Pablo Montoya, DragonSpeed LMP2 takımıyla 2020 Le Mans 24 Saat'e katılacak.
44 yaşındaki Kolombiyalı sürücü, ikinci Le Mans 24 Saat mücadelesinde Memo Rojas ve Timothe Buret'ın takım arkadaşı olacak ve onlarla birlikte # 21 DragonSpeed Oreca 07'yi sürecek.
Dane Cameron ile birlikte geçen yılki IMSA WeatherTech SportsCar Şampiyonası'nı kazanan Montoya, efsanevi yarışta, üç kez Sebring 12 Saat galibi Pipo Derani'nin yerini alacak.
Takım kaynakları, Montoya'nın DragonSpeed'i 19/20 Eylül'deki FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası etkinliğinde kullanacağını doğruladı.
Takım, yarış organizatörü Automobile Club de l'Ouest ile görüştükten ve bir sürücüyü değiştirmek için gerekli resmi prosedürleri tamamladıktan hemen sonra resmi açıklamayı yapacak.
DragonSpeed patronu Elton Julian'ın Derani ile olan ilişkisinde sorun yaşamasının ardından Montoya ile anlaştığı düşünülüyor.
Montoya, Le Mans 24 Saat'te ilk kez 2018 yılında mücadele etmiş ve McLaren Racing patronu Zak Brown'un ortağı olduğu United Autosports LMP2 takımı adına yarışmıştı.
#32 United Autosports Ligier JSP217 Gibson: Huge de Sadeleer, Will Owen, Juan Pablo Montoya
Photo by: Ashleigh Hartwell / Motorsport Images
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|Gary Watkins