Montoya, DragonSpeed ile Le Mans 24 Saat'e dönüyor

44 yaşındaki Kolombiyalı sürücü, ikinci Le Mans 24 Saat mücadelesinde Memo Rojas ve Timothe Buret'ın takım arkadaşı olacak ve onlarla birlikte # 21 DragonSpeed ​​Oreca 07'yi sürecek.

Dane Cameron ile birlikte geçen yılki IMSA WeatherTech SportsCar Şampiyonası'nı kazanan Montoya, efsanevi yarışta, üç kez Sebring 12 Saat galibi Pipo Derani'nin yerini alacak.

Takım kaynakları, Montoya'nın DragonSpeed'i 19/20 Eylül'deki FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası etkinliğinde kullanacağını doğruladı.

Takım, yarış organizatörü Automobile Club de l'Ouest ile görüştükten ve bir sürücüyü değiştirmek için gerekli resmi prosedürleri tamamladıktan hemen sonra resmi açıklamayı yapacak.

DragonSpeed ​​patronu Elton Julian'ın Derani ile olan ilişkisinde sorun yaşamasının ardından Montoya ile anlaştığı düşünülüyor.

Montoya, Le Mans 24 Saat'te ilk kez 2018 yılında mücadele etmiş ve McLaren Racing patronu Zak Brown'un ortağı olduğu United Autosports LMP2 takımı adına yarışmıştı.