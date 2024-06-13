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Le Mans Le Mans 24 Saat

Mick Schumacher LeMans ile F1 arasındaki "garip" farkı vurguladı

Mick Schumacher, bu hafta sonu ilk kez Le Mans 24 Saat yarışına katılıyor.

Neva Ünsaldı
#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Mick Schumacher

#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Mick Schumacher

Fotoğraf: Marc Fleury

Eski F1 pilotu, prestijli etkinlik öncesinde Le Mans 24 Saat yarışları ile F1 arasındaki "garip" farkı vurguladı.

Schumacher, bu yıl WEC'de yarıştığı Alpine için bu hafta sonu Le Mans 24 Saat yarışında ilk kez sahne alacak.

Nyck de Vries'in daha önceki bir açıklamasında belirttiği gibi, “Le Mans'da yarışmak, ikonik yarışın hazırlık sürecinde yapılan tüm testler ve medya görevleri nedeniyle ‘10 günlük bir maraton’ gibidir.”

2024 öncesindeki kariyerinin tamamını tek kişilik yarış araçlarında geçiren Schumacher için WEC'ye geçiş, Alman pilot için önemli bir değişiklik oldu, ancak bu hafta sonu efsanevi Circuit de la Sarthe'da yarışmayı dört gözle bekliyor.

#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Nicolas Lapierre, Mick Schumacher, Matthieu Vaxiviere

#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Nicolas Lapierre, Mick Schumacher, Matthieu Vaxiviere

Schumacher LeMans 24 saat yarışında yarışacak olmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Gerçekten tuhaf bir konsept, bazı açılardan öyle hissediyorum."

"Çünkü herkesin sadece bu tek seferlik etkinlik için hazırlandığı ve diğer yarışların bunun için bir tür ısınma niteliğinde olduğu bir durum var.”

"Ama bence bu harika bir yarış. Benim için ilk olacak, bu yüzden her şeyi ilk kez deneyimliyorum. Ve gerçekten, burada insanların yarış tutkusu nedeniyle bulunduğunu gösteriyor. Bunu görmek elbette çok güzel bir şey.”

"Bu yüzden yarışa katılmak ve bunun nasıl bir his olduğunu görmek için çok heyecanlıyım. 24 saat boyunca sınırlarda olmak, kesinlikle şu ana kadar bunu yaptığım en uzun süre olacak. Bu yüzden, bunu dört gözle bekliyorum."

Elbette, bir test sırasında bir Mercedes F1 arabasını sürmek ile Alpine'in WEC Hypercar'ını sürmek arasında önemli bir fark var.

Mick Schumacher, Haas VF-22

Mick Schumacher, Haas VF-22

İki kategori birbirinden çok farklı ve Schumacher de bu ikisinin karşılaştırılamayacağını düşünüyor.

Buna rağmen, farklı mekanizmalar arasında geçiş yapmakta sorun yaşamıyor ve bu yıl bu beceriyi geliştirdi.

"İki farklı şampiyona olduğu için ikisi birbiriyle karşılaştırılamaz, ben de bunu bu şekilde görüyorum."

"Bu yüzden, örneğin bir Formula 1 aracına test için geri döndüğümde, ikisini gerçekten ayırabiliyorum." diye ekledi eski Haas pilotu.

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