Marcel Fassler emekli oluyor

Alman DTM serisinde ve spor otomobil yarışlarında yirmi yıl boyunca mücadele eden Fassler, profesyonel yarış sürücülüğü kariyerini sona erdirecek ve Swiss Sportec takımının dayanıklılık yarışlarındaki performanslarını yükseltmek için ekibe liderlik edecek. Fassler aynı zamanda Alfa Romeo F1 takımı için simülasyon sürücülüğü yapmaya devam edecek.

Fassler konu hakkında şu yorumlarda bulundu: “Yarış kariyerimden yeni profesyonel hayatıma geçişin sorunsuz olmasından dolayı memnunum.”

“Bu, şimdiye kadar bir sürücü olarak kazandığım tecrübelerin kullanılacağının bir kanıtı."

“Her şeyimi verdim ve hayal edebileceğimden daha çok şey başardım. Bana inanan, beni destekleyen ve en yükseğe giderken bağlı kalan herkese çok teşekkür ederim.”

Fassler 1990’larda tek koltuklu yarışlarda yer alıyordu. Sonrasında Mercedes’e DTM sürücüsü olarak katıldı.

2000’deki çaylak sezonunda dördüncü olarak bitirmesinin ardından, sonraki iki yıl da aynı sonucu yakalayan Fassler, 2003 yılını üçüncü olarak tamamladı.

Opel team Holzer’la iki yıllık anlaşmasının ardından, 2006 yılında spor otomobil yarışlarına geçiş yaptı ve Swiss Spirit takımıyla Le Mans yarışında yer aldı. Ardından, 2007 yılında Spa 24 Saat’i kazandı.

Amerika Le Mans serisi, 2008’de Audi Team Joest’le uzun bir birlikteliğin başlangıcı oldu. 2008’de Corvette takımıyla Le Mans dahil üç yarışa katılan Fassler, 2010 yılından itibaren tam zamanlı olarak Audi’ye katıldı. Burada Andre Lotterer ve Benoit Treluyer’le takım arkadaşı oldu.

Fassler, Lotterer ve Treluyer son yedi yılda toplam 3 Le Mans galibiyeti aldı. 2012 yılındaki FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nı kazandılar.

Sonrasında, Fassler, Treluyer ve Oliver Jarvis’le birlikte 2013 Sebring 12 Saat’i kazandı.

2016 yılında Fassler Corvette’e geri döndü ve Daytona’daki Rolex 24’le, Sebring 12 Saat’i kazandı.

Fassler’ın son yarışı, geçtiğimiz Kasım ayında GM’yle katıldığı Sebring 12 Saat oldu.

LMP1-H podium: class and overall winners Marcel Fässler, Andre Lotterer, Benoit Tréluyer Photo by: Eric Gilbert