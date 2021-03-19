Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
28 Mar
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Doha GP
02 Nis
Sıradaki Etkinlik
13 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Arktik Ralli
22 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Hırvatistan Rallisi
22 Nis
Sıradaki Etkinlik
33 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Estoril
07 May
Postponed
R
World Superbike
Aragon
21 May
Sıradaki Etkinlik
62 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Diriye E-Prix II
27 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Roma E-Prix
10 Nis
Sıradaki Etkinlik
21 gün
Tüm programı gör
WEC
R
WEC
Sebring
17 Mar
Canceled
R
WEC
Spa-Francorchamps
01 May
Yarış:
43 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Corvette, 62 araçlık Le Mans 24 Saat gridine dahil oldu
Le Mans / Son dakika

Marcel Fassler emekli oluyor

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker

Üç kez Le Mans 24 Saat galibi Marcel Fassler, 44 yaşında kariyerini sonlandıracağını ve yarışlardan emekli olacğaını açıkladı.

Marcel Fassler emekli oluyor

Alman DTM serisinde ve spor otomobil yarışlarında yirmi yıl boyunca mücadele eden Fassler, profesyonel yarış sürücülüğü kariyerini sona erdirecek ve Swiss Sportec takımının dayanıklılık yarışlarındaki performanslarını yükseltmek için ekibe liderlik edecek. Fassler aynı zamanda Alfa Romeo F1 takımı için simülasyon sürücülüğü yapmaya devam edecek.

Fassler konu hakkında şu yorumlarda bulundu: “Yarış kariyerimden yeni profesyonel hayatıma geçişin sorunsuz olmasından dolayı memnunum.”

“Bu, şimdiye kadar bir sürücü olarak kazandığım tecrübelerin kullanılacağının bir kanıtı."

“Her şeyimi verdim ve hayal edebileceğimden daha çok şey başardım. Bana inanan, beni destekleyen ve en yükseğe giderken bağlı kalan herkese çok teşekkür ederim.”

Fassler 1990’larda tek koltuklu yarışlarda yer alıyordu. Sonrasında Mercedes’e DTM sürücüsü olarak katıldı.

2000’deki çaylak sezonunda dördüncü olarak bitirmesinin ardından, sonraki iki yıl da aynı sonucu yakalayan Fassler, 2003 yılını üçüncü olarak tamamladı.

Opel team Holzer’la iki yıllık anlaşmasının ardından, 2006 yılında spor otomobil yarışlarına geçiş yaptı ve Swiss Spirit takımıyla Le Mans yarışında yer aldı. Ardından, 2007 yılında Spa 24 Saat’i kazandı.

Amerika Le Mans serisi, 2008’de Audi Team Joest’le uzun bir birlikteliğin başlangıcı oldu. 2008’de Corvette takımıyla Le Mans dahil üç yarışa katılan Fassler, 2010 yılından itibaren tam zamanlı olarak Audi’ye katıldı. Burada Andre Lotterer ve Benoit Treluyer’le takım arkadaşı oldu.

Fassler, Lotterer ve Treluyer son yedi yılda toplam 3 Le Mans galibiyeti aldı. 2012 yılındaki FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nı kazandılar.

Sonrasında, Fassler, Treluyer ve Oliver Jarvis’le birlikte 2013 Sebring 12 Saat’i kazandı.

2016 yılında Fassler Corvette’e geri döndü ve Daytona’daki Rolex 24’le, Sebring 12 Saat’i kazandı.

Fassler’ın son yarışı, geçtiğimiz Kasım ayında GM’yle katıldığı Sebring 12 Saat oldu.

LMP1-H podium: class and overall winners Marcel Fässler, Andre Lotterer, Benoit Tréluyer

LMP1-H podium: class and overall winners Marcel Fässler, Andre Lotterer, Benoit Tréluyer

Photo by: Eric Gilbert

paylaşım
yorumlar
Corvette, 62 araçlık Le Mans 24 Saat gridine dahil oldu

Önceki haber

Corvette, 62 araçlık Le Mans 24 Saat gridine dahil oldu
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Le Mans
Pilotlar Marcel Fassler
Editör Filip Cleeren

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Marca: "Alonso, Bahreyn'de üçüncü bölüme kalmanın zor olduğunu düşünüyor"

36 dk
2
Formula 1

Seidl: "Diğer takımlar McLaren'ın difüzör tasarımını kopyalayabilir"

1s
3
Formula 1

Binotto: "Gerçek hedefimiz uzun vadeli"

2s
4
Formula 1

Red Bull, Mercedes'in eski motor şefi Cowell'a ilgi gösteriyor

2s
5
Formula 1

Rosberg: "Schumacher soyadıyla yarışmak Mick için zorlayıcı olacak"

1s
Son Haberler
Marcel Fassler emekli oluyor
Le Mans

Marcel Fassler emekli oluyor

3s
Corvette, 62 araçlık Le Mans 24 Saat gridine dahil oldu
Haber video
Le Mans

Corvette, 62 araçlık Le Mans 24 Saat gridine dahil oldu

10 Mar 2021
2021 Le Mans 24 Saat, Ağustos ayına kadar ertelendi
Le Mans

2021 Le Mans 24 Saat, Ağustos ayına kadar ertelendi

4 Mar 2021
BMW'yle yolları ayrılan Schnitzer Motorsport, satılmaya hazırlanıyor
Haber video
Le Mans

BMW'yle yolları ayrılan Schnitzer Motorsport, satılmaya hazırlanıyor

5 Şub 2021
Red Bull, Oreca ile Le Mans için hidrojen araç konsepti geliştirecek!
WEC

Red Bull, Oreca ile Le Mans için hidrojen araç konsepti geliştirecek!

25 Oca 2021
Son Videolar
Le Mans 24 Saat'te kazanan araçlar 02:43
Le Mans
10 Mar 2021

Le Mans 24 Saat'te kazanan araçlar

2021 Le Mans 24 Saat katılımcı listesi 02:01
Le Mans
9 Mar 2021

2021 Le Mans 24 Saat katılımcı listesi

2020 Le Mans 24 Saat: Yarış özeti 10:02
Le Mans
20 Eyl 2020

2020 Le Mans 24 Saat: Yarış özeti

2020 Le Mans 24 Saat: 24. Saat özeti 05:03
Le Mans
20 Eyl 2020

2020 Le Mans 24 Saat: 24. Saat özeti

2020 Le Mans 24 Saat: 23. Saat özeti 04:55
Le Mans
20 Eyl 2020

2020 Le Mans 24 Saat: 23. Saat özeti

More from
Filip Cleeren
Vettel: "Zorlu ilk günün ardından daha fazlası gelecek"
Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Zorlu ilk günün ardından daha fazlası gelecek"

Hamilton'ın Mercedes'teki kaderi Monako GP'ye kadar belli olacak
Formula 1 / Son dakika

Hamilton'ın Mercedes'teki kaderi Monako GP'ye kadar belli olacak

Pietro Fittipaldi, G-Drive ile ELMS'de yarışacak
European Le Mans / Son dakika

Pietro Fittipaldi, G-Drive ile ELMS'de yarışacak

More from
Marcel Fassler
Fassler, Toyota LMP1'le Le Mans'a dönme fırsatını geri çevirdi
Le Mans / Röportaj

Fassler, Toyota LMP1'le Le Mans'a dönme fırsatını geri çevirdi

Fotoğraflarla Audi'nin tüm Le Mans otomobilleri
Le Mans / Nostalji

Fotoğraflarla Audi'nin tüm Le Mans otomobilleri

Ullrich çekilme iddialarını yalanladı
WEC / Son dakika

Ullrich çekilme iddialarını yalanladı

Çok Okunanlar Bugün

Marca: "Alonso, Bahreyn'de üçüncü bölüme kalmanın zor olduğunu düşünüyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marca: "Alonso, Bahreyn'de üçüncü bölüme kalmanın zor olduğunu düşünüyor"

Binotto: "Gerçek hedefimiz uzun vadeli"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Gerçek hedefimiz uzun vadeli"

Seidl: "Diğer takımlar McLaren'ın difüzör tasarımını kopyalayabilir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Seidl: "Diğer takımlar McLaren'ın difüzör tasarımını kopyalayabilir"

LG UltraGear eRacing Heyecanı Başlıyor
eSpor eSpor / Son dakika

LG UltraGear eRacing Heyecanı Başlıyor

Red Bull, Mercedes'in eski motor şefi Cowell'a ilgi gösteriyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Mercedes'in eski motor şefi Cowell'a ilgi gösteriyor

Schumacher: "Favorim Red Bull ve Max Verstappen"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "Favorim Red Bull ve Max Verstappen"

Rosberg: "Schumacher soyadıyla yarışmak Mick için zorlayıcı olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Rosberg: "Schumacher soyadıyla yarışmak Mick için zorlayıcı olacak"

Ferrari, 2021'de şampiyona üçüncülüğünü hedefliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2021'de şampiyona üçüncülüğünü hedefliyor

Son Haberler

Marcel Fassler emekli oluyor
Le Mans Le Mans / Son dakika

Marcel Fassler emekli oluyor

Corvette, 62 araçlık Le Mans 24 Saat gridine dahil oldu
Haber video
Le Mans Le Mans / Son dakika

Corvette, 62 araçlık Le Mans 24 Saat gridine dahil oldu

2021 Le Mans 24 Saat, Ağustos ayına kadar ertelendi
Le Mans Le Mans / Son dakika

2021 Le Mans 24 Saat, Ağustos ayına kadar ertelendi

BMW'yle yolları ayrılan Schnitzer Motorsport, satılmaya hazırlanıyor
Haber video
Le Mans Le Mans / Son dakika

BMW'yle yolları ayrılan Schnitzer Motorsport, satılmaya hazırlanıyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.