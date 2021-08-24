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Le Mans / Le Mans 24 Saat Haberler

Maldonado, Le Mans'ta United araçlarının kazasına sebep olmaktan ötürü “hayal kırıklığına uğramış”

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Manuel Maldonado, geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Le Mans 24 Saat’te iki United Autosport LMP2’de aracının da galibiyet mücadelesi dışında kalmasına yol açan kazaya sebebiyet vermekten ötürü “hayal kırıklığına” uğradığını kabul etti.

Maldonado, Le Mans'ta United araçlarının kazasına sebep olmaktan ötürü “hayal kırıklığına uğramış”

Avrupa Le Mans serisinde yarışan Maldonado, Nico Jamin ve Jonathan Aberdein’le paylaştığı #32 Oreca 07-Gibson aracında La Sarthe’de ilk kez start aldı.

Ancak Venezüellalı sürücü yarışı, yağmurun şiddetlendiği altıncı saatte felaketle sonuçlandı ve Dunlop şikanındaki çakıllarda kayarak Paul di Resta'nın kullandığı kardeş #23 United aracına çarptı.

32 numaralı ekibin yarışını o noktada biterken, 23 numaralı araç tamir edilmek üzere pite çağırıldı. Bu olay, di Resta ve takım arkadaşları Alex Lynn ve Wayne Boyd'un galibiyet umutları için büyük bir darbe oldu.

Maldonado, "Yarışımın sona erme şekli konusunda hayal kırıklığına uğradım. Bu yarışa çok fazla emek veren takımım ve takım arkadaşlarım için çok üzgünüm.”

"Bu olaydan önce iyi gidiyorduk. Nico ve Jonathan, içinde bulunduğumuz grupta ilerlemeye başlamıştı. Bu yüzden, iyi görünüyorduk. Umarım geri dönüp bir Le Mans 24 Saat'e daha katılabilirim. Bu, katılmak için harika bir etkinlik." yorumlarını yaptı.

Di Resta, Lynn ve Boyd, yarışı LMP2 sınıfında dördüncü sırada tamamladı ve galibiyeti kazana WRT aracından iki tur geride kaldı.

 

Di Resta, "Biraz inişli çıkışlı bir hafta oldu. Çok güçlü bir aracımız vardı ve Hyperpole'de büyük bir iş ortaya koyduk."

"Elbette yağmurla birlikte kaotik bir start yaşandı ve Manuel'in hata yaparak bana çarpması çok büyük bir şanssızlıktı ve bu, onların yarışı bitirme şanslarını yok etti."

"O sırada oldukça ilerideydik ve akşam 10:00'dan sabah 6:00'ya kadar çok temkinli bir yaklaşım izlemiştik ancak mücadele ruhuna sahiptik ve ardından dördüncü sıraya geri döndük. Bence çok iyi yapılmış bir iş diyebilirsiniz ama geçen yılki galibiyetimizin ardında hayal kırıklığı yaratan bir sonuç oldu." ifadelerini kullandı.

Di Resta, 2020'de Phil Hanson ve Filipe Albuquerque ile LMP2 sınıfında galibiyeti kazanan ekibin bir parçasıydı.Hanson ve Albuquerque, bu sene Fabio Scherer ile WEC'de United'ın 22 numaralı Oreca'sı ile yarışıyor.

22 numaralı aracı Le Mans'ta gece boyunca ilk 3'ün içerisinde yarışıyordu ancak ardından alternatör arızasını düzeltmek için garajda 90 dakika harcamaları gerekti. Ayrıca başka elektronik sorunlar da yaşadılar ve bu Hanson, Albuquerque ve Scherer'in 35 tur geride finiş görmesinde neden oldu.

Albuquerque, "Talihsiz bir yarıştı. Yarışa yağmurla başlamak herkes için zordu. Kuru zeminde geçirdiğimiz süre boyunca hayatta kalmayı başardık. Ne yazık ki liderleri yakalamaya çalışırken bir sorun yaşadık."

"Sinir bozucuydu ama Le Mans'ta durum böyle. Bence bu olmasaydı kesinlikle kazanma şansımız vardı. Ancak durum bu şekilde. Geçen sene galibiyeti kazananlar bizdik. Bu yıl değiliz ama geri döneceğiz.” dedi.

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