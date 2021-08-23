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Le Mans / Le Mans 24 Saat Haberler

Magnussen, Le Mans 24 Saat'teki şanssızlığının boyutuna şaşırmış

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Jan Magnussen, geçen hafta sonu Le Mans 24 Saat yarışında oğlu Kevin ile paylaştığı LMP2 aracında yaşadığı şanssızlığın boyutuna şaşırdığını dile getirdi.

Magnussen, Le Mans 24 Saat'teki şanssızlığının boyutuna şaşırmış

Kevin-Jan Magnussen ikilisine ek olarak Andres Fjordbach'ın sürüş yaptığı #49 High Class Racing Oreca 07-Gibson, LMP2 sınıfında 17. oldu ve kazanan Team WRT aracının 27 tur gerisinde kaldı.

Eski F1 pilotu Kevin ilk kez Le Mans 24 Saat'e katılırken, Jan 23. kez bu prestijli yarışta mücadele ediyordu. Ancak yarışta bir dizi talihsizlikle karşılaştılar.

Baba Magnussen, Roman Rusinov'un G-Drive Racing aracının kendilerine çarptığı noktada direksiyondaydı ve daha sonra bir de lastik patlaması yaşadı.

Hasarlı Oreca'yı pite döndürse de, High Class ekibi aracı tamir etmek için vakit harcadı ve tamirin ardından yarışa geri döndü. Ancak yarışın ilerleyen kısmında bir motor sorunu ortaya çıktı ve bu da pitte daha fazla süre geçirilmesine neden oldu.

Jan, "Gerçeğe dönüşen bir rüyanın parçası gibiydi. Açıkçası bu hafta sonu Kevin için çok daha fazlasını istedim ama işler böyle gidiyor, özellikle Le Mans'ta böyle!"

"Baştan sona tüm projenin bir parçası olmak harikaydı. Bunu gerçekleştirmemizi sağlayan ve bu rüyayı gerçeğe dönüştürmek için bize inanan ve bize destek veren insanlara sahip olduğumuz için gerçekten minnettarım."

"Neden böylesine kötü bir şansa sahip olduğumuzu anlamak zor. Sorunlar hiç bitmedi, son birkaç turda bile büyük bir sorun yaşıyordum. Ancak Kevin'le Le Mans'ta aynı araçta yarışmanın verdiği duygu ve deneyimi zaman hatırlayacağım.” dedi.

 

Gelecek yıl Peugeot'nun Hypercar ekibinin bir parçası olacak olan Kevin ise şunları ekledi: "Açıkçası bu istediğimiz veya beklediğimiz sonuç değildi ama babamla bu yarışı yapma şansı, uzun yıllardır konuştuğumuz bir şeydi."

"Babama takım arkadaşım diyebilmek harikaydı! Kendisi geçmişte Le Mans'ı kazandı ve ben de bunu gelecekte yapmayı hedefliyorum! Takım arkadaşı olmak gerçekten harikaydı ve hayatımızın geri kalanında hatırlayacağımız bir şey oldu."

"Her ne kadar yarışla ilgili hayal kırıklığına uğramak pek iyi bir duygu olmasa da burada, Le Mans'ta yarışmak çok güzeldi. Ne olursa olsun bu gerçekten harika bir pist ve yarış. Bu deneyim bende bu yarışı daha fazla kazanma isteği uyandırdı." 

Ricky Taylor, Marco Sorensen ve Dennis Andersen'ın yarıştığı #20 diğer High Class aracı ise LMP2'de 13. oldu.

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