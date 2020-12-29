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Le Mans / Son dakika

Magnussen: "Baba/oğul Le Mans anlaşmasını yapmak çok karmaşık"

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Magnussen: "Baba/oğul Le Mans anlaşmasını yapmak çok karmaşık"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Kevin Magnussen, babası Jan'ın artık bir fabrika destekli sürücü olmaması nedeniyle baba/oğul olarak beraber yarışmalarının artık daha zor olduğunu söyledi.

Eski Haas Formula 1 sürücüsü Magnussen, 2021 sezonunda IMSA Spor Araç Şampiyonası'nda Chip Ganassi Racing'in DPi takımı adına mücadele edecek. 

Magnussen daha öncesinde babası ile Le Mans'a katılma üzerine olan isteğini dile getirmişti. Jan Magnussen, 1999'dan beri yapılan her yarışa katılmıştı ve 2004 ile 2019 arasında Corvette kadrosunun bir parçası olmuştu.

Kevin Magnussen ise babasının Corvette'teki zamanında beraber yarışmaları konusunda bir takım fırsatlar ortaya çıktığını söyledi, ancak şu anda bu durumun pek mümkün olmadığını dile getirdi.

Motorsport.com'un, bir anlaşma şansının ne kadar büyük olduğu sorusunu yanıtlayan Magnussen şunları söyledi: "Bunu her zaman yapmak istedik, ancak bana göre şu anda babam bir fabrika sürücüsü olmadığı için bu daha zor oldu."

"O, bir Corvette sürücüsü olduğu zaman bir takım fırsatlar ortaya çıkmıştı çünkü Corvette beni Le Mans için olan aracına yerleştirebilirdi."

"Sadece lojistik ve zaman ile bu durum imkansız oldu çünkü buna hazırlanmanız lazım. Aynı zamanda Corvette için bir sürücüyü Le Mans'a sokup diğer büyük yarışlara sokmamak oldukça zor olurdu."

"Babam şu anda bir fabrika sürücüsü olmadığı için bunu bir LMP2 aracında veya GTE-Am aracında yapmamız gerekiyor, bu da ikimizin de platinum sürücü olmasından dolayı biraz zor."

"Bu da sürücü statüsü nedeniyle zor olabilir, sistem artık her neyse. O sistem biraz karmaşık."

"Bunu yapıp yapamayacağımızı bilemiyorum. Şu anda tamamen yarışmak istiyorum ve kendim için iyi anlaşmalar yakalamak istiyorum, umarım gelecekte bu fabrika takımlarında olur."

"Babamla bunu yapmak biraz zor olabilir. Ancak bunun peşini her zaman kovalayacağız."

Jan Magnussen Le Mans'daki son klasman galibiyetini 2009 yılında Corvette ile aldı ve GTE-Pro klasmanında Amerikan marka ile 2014 ve 2017 yılında podyuma çıktı.

Corvette'ten ayrıldıktan sonra bu seneki Le Mans 24 Saat için ise GTE-Am sınıfına geçiş yaptı ve JMW Motorsport'un Ferrari 488 GTE Evo aracı ile altıncılığı aldı.

 

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Seri Le Mans
Pilotlar Jan Magnussen , Kevin Magnussen
Editör Luke Smith

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